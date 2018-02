Estos son los fondos que más generaron ganancias a pensionados

Las cuatro empresas del país que manejan los Fondos de Pensiones Obligatorios (FPO) registraron un buen desempeño en 2017. Así lo demuestran los resultados de sus ganancias el año pasado que alcanzaron los 28,05 billones de pesos y que tuvieron un aumento anual de 66,34 % frente a 2016, cuando llegó a 16,8 billones.

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, Protección fue la administradora con mejor rendimiento de las cuatro que existen en el país. Porvenir, Old Mutual y Colfondos son las tres restantes (ver Radiografía).

El líder de este ranquin alcanzó utilidades totales, por el manejo pensional, de 10,3 billones de pesos durante el año pasado en los cuatro fondos que maneja: moderado, conservador, de mayor riesgo y de retiro programado. Eso significó un incremento de 76,10 % frente a los 5,8 billones que registró en 2016.

Julián Cárdenas Fonseca, especialista senior de Portafolios de Protección, indicó que ese crecimiento se debió a “que encontramos un escenario muy favorable en el mercado accionario internacional y lo más adecuado para los portafolios fue sin duda aumentar la participación de renta variable internacional”.

Puntualizó además que otro factor que influyó positivamente en los rendimientos fue “la caída de la inflación, el recorte que hizo el Banco de la República (en las tasas de interés) aumentó el apetito por títulos seguros. De igual forma, vimos con mayor dinamismo el interés de inversionistas en el exterior por la deuda colombiana. Digamos que le dimos una buena lectura a la serie de factores que rondaban en el mercado”.

Sobre las otras administradoras, Porvenir se ubicó en segundo lugar con un beneficio acumulado al cierre de 2017 de 12,4 billones de pesos. Un alza de 61,13 % frente a los 7,7 billones de 2016.

En el caso de Colfondos y Old Mutual, los beneficios no fueron tan altos. El primero registró 3,6 billones de pesos, un alza de 64,10 % frente a los 2,21 billones de pesos de 2016, y Old Mutual, uniendo pensiones y cesantías y el plan alternativo registró un aumento de 54,9 % entre los 1,64 billones del año pasado en comparación con 1,05 billones de 2016.

En total, los recursos administrados por la compañías en pensiones fueron de 227 billones de pesos para 2017.