Este es el Mundial económico que se juega Colombia

Cuatro variables económicas bastan para poder hacer un pronóstico de cómo le iría a una selección en un Mundial. O al menos eso cree Stefan Szymanski, un experto en economía del deporte, codirector del Centro Michigan de Gestión del Deporte, en la Universidad de Michigan (Estados Unidos). En este especial EL COLOMBIANO recoge la teoría de Szymanski y además hace un comparativo de los indicadores económicos: valor de las selecciones, ligas, jugadores mejor cotizados y ventas extranjeras de futbolistas, para entregarle el gran Índice Económico Mundialista, y a partir de allí pronosticar cómo le iría al país con respecto a Polonia, Japón y Senegal. ¿Se animaría a apostar si se entera de que haciendo un cálculo entre: el Producto Interno Bruto (PIB), ingreso per cápita, tamaño de la población y experiencia de la selección nacional de fútbol, podría prever hasta dónde llegaría un equipo en un Mundial de fútbol?

Indicador para el Grupo H

Solamente analizando los países a la luz de las variables económicas, Colombia quedaría eliminada en primera ronda de Rusia 2018, en el grupo que le correspondió jugar, el H. Sería tercera, detrás de Japón y Polonia. Según datos del Banco Mundial, la nación asiática es número uno en tres de las cuatro variables. Tiene un PIB de 4,9 billones de dólares, cada japonés gana al año 38.894 dólares. Cuenta con una población que ronda los 127 millones de habitantes. Sin embargo, en el rubro en el que se refiere a la experiencia en mundiales, ocupa la última posición, pues en su mejor actuación logró ubicarse novena. Sin embargo, llama la atención cómo desde 1998 Japón ha asistido sin falta a todos los mundiales, el periodo coincide cuando el país empezó a salir de una recesión económica que inició en 1992 y terminó en 2003. Colombia entonces perdería la segunda casilla del grupo ante Polonia. El seleccionado europeo, es número dos en: PIB (471.364 millones de dólares) e ingreso per cápita (12.372 dólares), y es además número uno en el apartado de experiencia, pues ha actuado en ocho mundiales; en Alemania 1974 alcanzó la tercera posición. La selección dirigida por José Néstor Pekerman quedaría rezagada al tercer lugar. Esto porque ‘la tricolor’ es segunda en tres de los cuatro indicadores. Un PIB de 282.463 millones de dólares, una población cercana a los 50 millones de habitantes y la participación en seis de los 21 mundiales (el mejor puesto lo consiguió en Brasil 2014, ubicándose quinta) no bastarían para darle vida al sueño mundialista.

Lo que pesa la experiencia

Sin embargo, el mismo Szymanski cree que en torneos como estos la experiencia juega un papel importante. El profesor de la Universidad de Michigan le dijo a EL COLOMBIANO que “cualquier torneo como la Copa del Mundo implica una gran cantidad de variables, más allá de las competiciones de clubes. Colombia tiene una serie de ventajas en términos de población, PIB y experiencia. Creo que debería esperar salir de la fase de grupos, probablemente en segundo lugar”. Y añadió que de darse, tendría que jugar en octavos de final ante Bélgica, selección que por experiencia, ingreso per cápita y PIB es más importante que Colombia. Toda teoría tiene excepciones y en este caso es lo sucedido con Uruguay y EE. UU. (eliminado de este torneo). Por un lado, el país suramericano rompe con la tesis en términos de Producto Interno Bruto (52.419 millones de dólares) y población (3,4 millones de habitantes). Ha ido a 13 de los 21 mundiales, salió campeón en dos (1930 y 1950) y alcanzó tres veces el cuarto puesto (1954, 1970 y 2010). La nación norteamericana en cambio tiene un PIB de 18,6 billones de dólares, un ingreso per cápita de 57.466 dólares y una población que roza los 326 millones. Ha participado en 10 mundiales: su mejor posición fue tercera (1930). Lo anterior, demuestra que la experiencia rompe el peso de los números.

Otras variables mundialistas

Aspectos como el valor de mercado de las selecciones, así como cuáles son sus jugadores más cotizados y cuál es el precio que se le pone a las ligas locales son claves en el “Mundial Económico”. En ese sentido, según el portal Transfermarkt, la Selección Colombia es la mejor avaluada del Grupo H. Gracias al valor de mercado de jugadores como James Rodríguez, Yerri Mina, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, Colombia tiene un valor cercano a los 361 millones de dólares. Seguido de Polonia con 329, Senegal (325) y Japón (87,4). Ahora, si se mira el valor de las ligas, Colombia también supera a sus rivales. De acuerdo con cifras del mismo portal, la Liga Águila tiene un valor de mercado que roza los 342 millones de dólares. Esto, gracias a que los clubes del rentado nacional tienen mayor exposición por competencias como la Copa Libertadores, torneo que entrega premios por 103,8 millones de dólares. Japón es la segunda liga más valiosa del grupo. El rentado de ese país está avaluado en unos 308,9 millones de dólares, gracias a dos fenómenos: la exposición y alcance que tienen los equipos en el Mundial de Clubes y el patrocinio de Meji Yasuda Life, una de las aseguradoras más grandes del país asiático. La liga polaca está valorada en 185,3 millones de dólares, valor bajo si se tiene en cuenta que los equipos de esa liga tienen alcance por participar en la Champions League. Por último, en Senegal, la salida de Orange Mobile como patrocinador hizo que esa liga se valorizara en 30,1 millones de dólares. A pesar de las estadísticas, o indicadores que puedan dar visos de superioridad económica, al final variables imprevistas como la lesión de la estrella del equipo o una decisión errada del juez, pueden cambiar el destino que dictan los números. Ya lo dijo el periodista argentino Dante Panzeri, “el fútbol siempre será la dinámica de lo impensado”.

JAPÓN EMPIEZA A REPUNTAR EN TRANSFERENCIAS

Aunque Japón busca explotar la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, el país ha encontrado en un fortalecimiento del sector manufacturero, así como la exportación de servicios concernientes a la banca, seguros y bienes raíces, la base de su economía. El país asiático entendió que después de la recesión sufrida en 1998, era vital diversificar su mercado para hallar otras posibilidades de salidas económicas. El camino se encontró, tanto así que en 2017 las ventas externas estuvieron cercanas a los 715.087 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 6,07 % con respecto al los resultados de 2016. El buen síntoma de las exportaciones no se vio reflejado en las ventas foráneas de futbolistas. Según datos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), aunque creció 11,5 % en el número de jugadores exportados (146) durante 2017, el dinero que recibió ese país por las transferencias se redujo en 62 %: los movimientos sumaron los 7 millones de dólares.



Jugador más valorizado:

Shinji Kagawa

US$15,09 millones



Valor de la selección:

US$ 87,4 millones

Ranquin Fifa: 60



Valor de la liga:

US$ 308,9 millones

Patrocinador: Meji Yasuda Life



Costo de la camiseta:

US$ 91,34

Marca: Adidas

COLOMBIA, LA QUE MÁS SACA JUGADORES DEL GRUPO

La Selección espera que el año del Mundial sea también el de la recuperación económica. Tras dos periodos de desaceleración, la mira está puesta para que el país crezca hasta un 3 %. Y mientras eso pasa, las exportaciones del país crecieron un 19 % entre 2016 y 2017. Las ventas al extranjero de Colombia sumaron, durante el año pasado, 37.800 millones de dólares. Los productos del grupo combustibles y de las industrias extractivas, fueron los que más participaron del monto total: 20.910 millones de dólares. Si se tuvieran en cuenta las ventas de futbolistas colombianos al exterior, este segmento representaría tan sólo el 0,3 % de este rubro. Según datos de la Fifa, en 2017 el comercio exterior de jugadores locales fue de 61,4 millones de dólares, por el traspaso de 325 jugadores el año pasado. El monto que representó esas ventas, si bien es poco significativo con respecto a las exportaciones totales, supera, por ejemplo, a lo que ingresa el país por el comercio de metales como acero y aluminio.



Jugador más valorizado:

James Rodríguez

US$ 75,4 millones



Valor de la selección:

US$ 361 millones

Ranquin Fifa: 16



Valor de la liga:

US$ 342 millones

Patrocinador: Águila



Costo de la camiseta:

US$ 72,4

Marca: Adidas

POLONIA TIENE LA TAREA DE SER FÁBRICA DE TALENTOS

De los 32 jugadores que más convocan a la Selección polaca, 24 juegan en el exterior y su talento está avaluado en 313,7 millones de dólares, cifra que tan solo representa el 0,11 % de las exportaciones de este país durante 2017. Las ventas externas fueron de 238.464 millones, dato que representa 44 % del PIB de la nación y que creció 11,72 % entre 2016 y 2017. Se destaca lo que ocurre deportivamente con jugadores como el arquero Wojciech Szczesny, de la Juventus de Italia, equipo que decidió adquirir al jugador por 19 millones de dólares en el mercado de pases de 2017, lo que lo valorizó a 23 millones de dólares. Párrafo aparte ocurre con Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munich, quien en 2006 tenía un precio internacional cercano a los 17 mil dólares, y su cotización para venta internacional roza los 105 millones de dólares. El éxito futbolístico no está muy alejado de lo que ocurre con miras a la economía de este país, la cual creció 4,6 % entre 2016 y 2017.



Jugador más valorizado:

Robert Lewandowski

US$105 millones



Valor de la selección:

US$ 329 millones

Ranquin Fifa: 10



Valor de la liga:

US$185,3 millones

Patrocinador: Lotto



Costo de la camiseta:

US$ 110,2

Marca: Nike

SENEGAL, LA MINA DE ORO EN VENTA EXTERNA DE FUTBOLISTAS