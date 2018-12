Sáquele el jugo a su prima de fin de año

Llegó diciembre y con él una buena noticia para personas con vínculo laboral formal y con salario fijo: el pago de la prima de fin de año.

Algunos ya saben en qué invertirán este dinero. Así lo demostró un sondeo realizado en el Twitter de EL COLOMBIANO, entre el 28 y el 29 de noviembre, en el que participaron 2.105 personas. El resultado evidenció que 60 % de los participantes utilizará esta prestación social para pagar deudas, 17 % la ahorrará, 13 % la usará para gastos diarios y un 10 %, para educación.

Para que le saque el jugo a esa plata estas son algunas recomendaciones.

Primero que nada, hay que explicar cómo se calcula el pago de este dinero. Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador está obligado a pagar a sus empleados la prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, la cual se reconocerá en dos pagos: la primera mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar el 20 de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado.

Dicho de otra forma, si usted gana 869.453 pesos mensuales (781.242 pesos en salario mínimo más 88.211 pesos por auxilio de transporte), tiene derecho a una prima de servicios de 434.726,5 pesos por cada semestre laborado.

La fórmula para calcularla es la siguiente: al ser una remuneración semestral, se deben contar 180 días (la mitad de los 360 que se laboran en promedio en el año). Si trabajó menos días en un semestre pues la estima con base en ese tiempo.

Sin embargo, el cálculo cambia un poco para quienes laboran por días, como es el caso de las trabajadoras domésticas.

Entonces, la operación será la siguiente: el salario diario de 28.981,7 pesos (resultado de dividir 869.453 pesos en 30) se multiplica por 4,33 (semanas que tiene un mes) y el resultado se divide entre 2, dado que la prima corresponde a 15 días por semestre laborado. Así, si la persona prestó servicios solo una vez a la semana, la prestación que debe recibir es de 62.745,38 pesos (ver Antecedentes).

1. ¿Cómo usarla?

Para la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), el desembolso de la prima de servicios de fin de año es un buen momento para salir de alguna deuda.

Pero si usted es de esos afortunados que en todo el año no acumuló obligaciones o que ya salió de ellas, acá le dejamos varias opciones luego de consultar a Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa; Catalina Tobón, gerente de Economía y Estrategia de Old Mutual; Alejandro Useche, profesor de Economía de la Universidad del Rosario y especialista en Finanzas; y Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.

2. Guárdela en una cuenta de ahorro

Este tipo de cuenta es una opción de ahorro dirigida a personas que deseen tener su dinero de manera segura y con opción de disponer de él en cualquier momento. Con ella obtendrán una rentabilidad por el pago de sus intereses sobre el saldo de su cuenta.

En el mercado financiero, las tasas de interés van desde el 0,15 % al 6 % y el costo de apertura de un producto como este está entre 0 pesos y 50 mil pesos, dependiendo del banco.

3. Use un producto de ahorro programado

Con este producto las personas podrán ingresar plata destinada al ahorro todos los meses, y estos irán generando intereses durante el tiempo pactado entre el titular de la cuenta y la entidad financiera. El cliente podrá disponer de la plata sólo cuando finalice el plazo acordado.

4. Guarde su prestación social en un CDT

Es un producto financiero que se utiliza para depositar cierta cantidad de dinero a plazo fijo de mínimo un mes. Los fondos depositados en un CDT solo se pueden retirar una vez venza la duración establecida, en ese momento la persona recibirá el monto invertido más los intereses generados durante ese tiempo. Normalmente a mayor monto y plazo, la tasa de interés es mayor.

Vale la pena mencionar que el CDT es un título valor y se puede negociar, en caso de requerir el dinero antes del vencimiento.

5. Utilice una cuenta de ahorros para niños

Varios bancos del sistema financiero nacional ofrecen este tipo de productos con el propósito de que los niños aprendan qué es el ahorro, cómo se hace y para que se familiaricen con el sistema bancario. Los montos de apertura van desde los 0 pesos a los 50 mil pesos.

6. Invierta su prestación en educación

Para que la educación sea verdaderamente una inversión se debe tener cómo mejorar las habilidades y calificaciones laborales, de tal manera que permita posteriormente elevar el nivel de ingresos.

Se recomienda hacer el presupuesto completo de la inversión en educación que incluya matrícula, materiales, gastos de transporte en caso de requerirlo, entre otros, así como la disponibilidad de tiempo y esfuerzo necesarios para el logro del objetivo propuesto. Empezar estudios y no terminarlos, o estudiar algo que no genere mayores ingresos en el futuro, será un gasto y no una inversión.

7. Use la plata para reparar o remodelar

Una buena opción es reparar locaciones pendientes como tuberías, redes eléctricas, techos, pisos, vidrios, entre otros, para evitar gastos mayores en un futuro.

8. ¿Portafolio de renta fija o renta variable?

Primero identifique su perfil de riesgo, si es conservador, moderado o agresivo, y con base en ello escoja un tipo de activo para invertir (local o internacional, emergentes, en divisas, entre otros).

Tomando en cuenta que se espera que la inflación y las tasas de interés aumenten el año que viene por los choques que podrían generar el fenómeno de El Niño, la devaluación de la tasa de cambio y la subida de los precios del petróleo, los expertos consultados recomiendan invertir en portafolios de renta fija (ver Glosario).

9. Compre acciones en la Bolsa de Valores

Antes de hacer cualquier inversión en este mercado, lo primero que debe tener en cuenta es que la BVC es altamente volátil e ilíquida (difícil de comprar o vender sin hacer una concesión de precios muy significativa).

Actualmente, el mercado nacional se encuentra en niveles atractivos de entrada debido a los choques que ha sufrido en el año como la reciente caída del precio del petróleo, que solo en el mes de noviembre perdió 16,55 dólares; una dinámica lenta del crédito en Colombia, entre otros. Por lo que se sugiere realizar una selección de valores.

El sector financiero y la acción de Ecopetrol, según los expertos, con potencial para 2019.

10. Pilas con el dólar si piensa viajar

Es una buena opción siempre y cuando la tasa de cambio baje, sin embargo es muy complejo prever el comportamiento de una moneda.

Una alternativa para evitar ser golpeado por el alza del dólar, que en noviembre subió 37,58 pesos, según las cuentas de la Superitendencia Financiera; es comprar la divisa y viajar a un país donde la moneda esté aumentando más rápido que en Colombia como Argentina.

11. Invierta en regalos y cena de Navidad

Haga una lista de obsequios para que los compre poco a poco o juegue con su ingenio y cree regalos personalizados hechos a mano, los cuales pueden ser mucho más baratos.