Los cinco errores más comunes que cometen las mujeres con su dinero

Tanto los hombres como las mujeres son iguales al referirnos de educación financiera, y ninguno tiene una inteligencia mayor a pesar de que existen más hombres ricos que mujeres. Pero este artículo ofrece cinco consejos para las mujeres.

Así como hay hombres que no son muy buenos administrando su dinero, también hay mujeres que cometen los mismos errores.

Entender en qué puede estar fallando una persona a la hora de controlar sus finanzas le ayudará a desarrollar un plan y corregir los aspectos necesarios para comenzar a administrar de forma correcta sus ingresos y ahorros.

Estos cinco errores puede que no sea algo que les suceda a todas las mujeres, pero estos consejos les pueden ser muy útiles.

1. Las deudas, muchas mujeres cometen el gran error de vivir por encima de sus posibilidades. Es indispensable comprender que si no tienes dinero para asumir los pagos de una tarjeta de crédito, entonces no la utilices a menos que se trate de una emergencia real. Evita cargos por pagos atrasados que lo único que hacen es aumentar tu deuda; Si no puedes hacer los pagos a tiempo, lo mejor es que te comuniques con tu institución financiera y les expliques la situación para que sean ellos quienes te asesoran y elaboran un nuevo cronograma de pagos.

2. No ahorrar, tus ahorros siempre deben ser una prioridad. Es muy tentador dar regalos a tus hijos, nietos y seres queridos, sin embargo, es fundamental que pienses primero en tus propios ahorros o en tu fondo de jubilación y después evalúes cuánto puedes gastar en obsequios.

3. No involucrarse en la gestión de las finanzas de la familia, es cierto que muchas mujeres están involucradas en la gestión financiera del día a día en el hogar, como el pago de facturas o las compras en el supermercado; sin embargo, la cantidad de mujeres que participan en las grandes decisiones financieras es mucho menor y a menudo les dejan cosas como los planes de jubilación o las inversiones a su cónyuge o pareja.

4. No separar el dinero de las relaciones, para nadie es un secreto que a las mujeres les gusta siempre quedar bien con todos y ayudar siempre cuando un ser querido tiene problemas. Sin embargo, a pesar de que las finanzas son una buena manera de demostrar afecto, también son una trampa para tus ahorros. Si alguien te pide que le prestes dinero y no cuentas con fondos suficientes para hacerlo, no lo hagas. Evita sacrificar tus ingresos para satisfacer las necesidades, deseos o problemas de los demás.

5. No negociar, al momento de hacer compras, ya sean grandes o pequeñas, son muy pocas las mujeres que piden una rebaja o llegan a un acuerdo en relación al precio de algo. Para los hombres, las negociaciones son algo divertido y emocionante, mientras que las mujeres pueden llegar a sentirse nerviosas. Esto no significa que todas las mujeres sean “malas” con el dinero; la próxima vez que realices una compra o vendas algún artículo y veas la oportunidad de negociar, hazlo. Podrías llevarte una sorpresa y unos cuantos billetes más en el bolsillo.