Cumplimiento de meta de déficit es complicado: Fitch

La posibilidad de que las firmas internacionales evaluadoras de riesgo modifiquen las calificaciones crediticias de Colombia, durante este 2018, está vigente.

Luego de que Standar & Poor’s bajará la calificación del país de BBB a BBB-, el pasado doce de diciembre, la expectativa está centrada en las decisiones que adoptarán Moodys y Fitch Ratings (ver Dicen de...).

“Consideramos que nos disminuirán la calificación y el riesgo de perder el grado de inversión persistirá”, anticipan los analistas económicos de la firma comisionista Casa de Bolsa.

Pero, ¿qué está observando el director del equipo de riesgo soberano de Fitch, Richard Francis? Lo primero que él plantea es que “no hay mucho espacio para acometer un recorte fiscal este año. Tal vez haya una merma en la inversión y la actual alza de los precios del petróleo en los mercados internacionales pueden ayudarle a la cuenta de ingresos del país, pero eso no será suficiente” (ver Opinión).

Hay que anotar que en las cuentas del Ministerio de Hacienda el déficit fiscal para este 2018 (la diferencia entre los ingresos y los gastos) es de 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 29,6 billones de pesos.

Francis añade que más difícil aun será cumplir la meta de déficit a 2022, cuando se plantea que sea del 1 %. “En 2017 ese déficit fue mayor al 3 %, lo que significa que un ajuste de más de dos puntos requiere mucho trabajo, incluso luego de la reforma tributaria como la de 2016, cuyos efectos se sintieron el año anterior”.

Y, ¿qué sucedería si en 2022 no se cumple esa meta de déficit? El experto de Fitch evita adelantar un juicio, pero enfatiza: “lo que nos interesa es ver un déficit bajando, no solo que se mantenga estable. Necesitamos ver un ajuste fiscal, que aunque no llegue al 1 %, pueda ubicarse en 2 %. Pero, hay otro asunto que es muy importante que es la credibilidad del Gobierno. Si siempre se están cambiando las reglas y las metas eso puede afectar la credibilidad”.