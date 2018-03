Así trabajarán los bancos durante Semana Santa

Si tiene que hacer alguna operación en una entidad bancaria tome en cuenta que los bancos manejarán un horario diferente durante el puente festivo de Semana Santa. Por ello EL COLOMBIANO preparó para usted el cronograma de actividades de las 16 instituciones financieras del país con mayor número de tarjetas de débito, según cifras de la Superintendencia Financiera al cierre de enero de 2018.

Luego de consultar a cada una de las entidades financieras se conoció que, por ejemplo, las oficinas de GNB Sudameris, BBVA Colombia, Caja Social, Bancoomeva e Itaú ubicadas en el municipio Popayán, capital del departamento del Cauca, tendrán el día hoy horarios diferentes a a su habitual (de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.) por las actividades religiosas que se celebrarán en esa ciudad. La jornada comenzará a las 8:00 a.m. y terminará a la 1:00 p.m.

Mientras que los días jueves y viernes santo, como parte de la tradición católica, 15 de las 16 entidades bancarias consultadas no prestarán servicio en ninguna de sus sucursales físicas.

En ese sentido, la única entidad que trabajará durante todo la Semana Mayor es Falabella, debido a que forma parte de una red de tiendas de retail como Falabella, Homecenter y Makro.

Con respecto al fin de semana, los clientes contarán con atención en la mayoría de las oficinas que habitualmente están abiertas al público el día sábado aunque hay algunas excepciones: la sucursal en Pamplona de BBVA Colombia y Bancoomeva.

De igual forma, las oficinas Popayán y Popayán Terra Plaza de Bancoomeva, en el departamento del Cauca, tampoco prestarán servicio el sábado 31 de marzo.

Por ejemplo, el Banco de Bogotá informó que solo tendrá operaciones el día sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en 24 puntos de atención del país distribuidos en las siguientes ciudades: Bogotá (7), Barranquilla (2), Bucaramanga (2), Buenaventura (1), Cali (2), Cartagena (1), Cúcuta (1), Medellín (4), Santa Marta (1), San Andrés (1), Valledupar (1) y Villavicencio (1).

Las instituciones financieras aseguraron a EL COLOMBIANO que las actividades de su red de cajeros, así como de sus corresponsales bancarios y los servicios virtuales (página web y aplicación móvil), seguirán operando con total normalidad durante los cuatro días festivos las 24 horas del día.