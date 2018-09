Las dos caras de la empleabilidad

Tal y como se evidencia en el boletín técnico del Dane. en el trimestre móvil mayo y julio 2018, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (69 %), Sincelejo (64,2 %) y Santa Marta (62,2 %). Del otro lado están Manizales A.M. (39,6%), Bogotá D.C. (41,6%) y Medellín A.M. (42,4%).

Si se habla del comportamiento en la población joven, de acuerdo con el Dane, la rama que concentró el mayor número de ocupados fue comercio, hoteles y restaurantes (28,8%). A este sector le siguió los Servicios comunales, sociales y personales (18,7%), y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,4%).