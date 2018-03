Las tres claves del éxito de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo

La revista mensual especializada en empresas, Inc., hizo un análisis de las claves del éxito declaradas por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes.

“El éxito requiere de expertos talentosos, la mente de un principiante y una orientación a largo plazo”, citó Bezos, fundador y CEO de Amazon al hacer una declaración conjunta con Berkshire Hathaway y JPMorgan Chase anunciando su unión, en el intento de proporcionar una mejor atención médica a sus empleados colectivos que actualmente suman más de un millón de personas.

La revista Inc. determinó y analizó los tres principios de este plan y por qué son tan valiosos. Dividiendo en tres pilares su importancia, a continuación se nombra cada uno.

1. Rodearse de las personas adecuadas

Si se espera lograr grandes cosas, se necesita un equipo de personas dispuesto y adecuado para el éxito. No basta con ser solamente experto en un tema para tener talento, este, según el análisis al discurso del multimillonario, nace de una mente curiosa que “además de saber lo que está haciendo debe tener la inteligencia emocional necesaria para trabajar bien con los demás al mismo tiempo”.

“Cuando nosotros estamos hablando de estrategia es algo clave para fortalecer competencias blandas, las competencias duras ya las tienen los profesionales, lo importante es saber cómo juntar las diferentes formas de pensar y hacer que funcionen organizados alrededor de un tema”, asegura Paulina Leyva, experta en planeación de organizaciones de la Universidad Santo Tomás.

La revista revela que las investigaciones realizadas en los últimos años detallan la importancia del trabajo en equipo en consecución de objetivos y el valor de la química laboral. “Es por eso que la contratación es tan importante: no solo quiere un grupo de idiotas brillantes, como los llama el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings”.

2. Tener una mentalidad que quiera aprenderlo todo

“El problema de reunir a un grupo de expertos es correr el peligro de que todos piensen que tienen todas las respuestas”. Por eso , detallan, que es importante tener lo que Bezos llama “la mente de un principiante”. En otras palabras, no querer ser un sabelotodo sino alguien dispuesto a aprenderlo todo.

Al hacer esto, se adopta la mentalidad de un alumno y da el poder “de considerar todo desde cero”. Según el análisis de lo dicho por el ejecutivo, no se está obligando a permanecer dentro de restricciones obsoletas o irrelevantes, sino que con esta clave se están buscando soluciones nuevas e innovadoras.

Para Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional y experto en empresas, esto es clave ya que “las ideas no solo pueden venir desde arriba hacia abajo, hay que generar prácticas para que los empleados también den ideas y tengan visibilización laboral. En ese sentido los jefes deben tener la posibilidad de adaptarse a las ideas de los demás y ser flexible a la adaptación al cambio”.

3. Prepararse para jugar largo

Transformar una industria o resolver problemas es cuestión de tiempo. Bezos lo sabe tanto como cualquiera; estuvo bajo fuego durante décadas cuando Amazon no obtuvo ganancias, sin embargo la revista destaca que “A Bezos realmente no le importaba, porque sabía que llevaría tiempo alcanzar metas tan elevadas como las que él había establecido: metas como cambiar fundamentalmente la manera en que las personas compran”. Así se establece en un conjunto de principios que Amazon prepara para sus líderes: “Piensen a largo plazo y no sacrifican el valor a largo plazo por resultados a corto plazo”. Ávila menciona que “generalmente al inicio cuesta mucho crecer, pero una vez se crece también hay que saberse mantener como compañía y saberse mantener y posicionarse. Esto implica tiempo porque son juegos de largo y aliento y larga apuesta”.

Para Leyva, estos procesos son medibles desde la disposición de los equipos a trabajar, “los procesos de las personas no se generan solo alrededor de su conocimiento tácito sino también desde una cadena de valores desde la que van a actuar como tolerancia a la frustración”, aseguró la experta. La revista Inc. además menciona tres comportamientos clave de las empresas; mantenerse siempre competitivas, tener como principio la satisfacción del cliente y ser eficientes en los detalles mínimos.

El recorrido del nuevo multimillonario

El hombre más rico del mundo es emprendedor, programador e ingeniero electrónico graduado de la Universidad de Princeton. En un principio, trabajó para una compañía de fibra óptica y luego en Wall Street antes de tomar la decisión de emprender su propio camino con Amazon. Hoy su compañía reina en el mercado de retail online e impacta en otros mercados alrededor del mundo. En octubre del año pasado, la empresa aumentó sus ganancias en 130% permitiendo a Bezos ser primero en el listado de Forbes.