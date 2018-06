¿Le tiene usted confianza a la carne que come?

¿Cuando come carne se pregunta cómo fue el proceso que tuvo el animal (res, cerdo o pollo), antes de llegar a su plato o sabe acaso si el lugar donde fue sacrificado o faenado, cumple los requerimientos que le garanticen que ese alimento no le hará daño?

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), cuestiona que luego de once años de expedida la norma, la ciudadanía siga comiendo carne en condiciones no adecuadas. “Ya no más. Aquí los que estamos perdiendo somos los ganaderos y los consumidores. ¡Todavía vendiendo carne en ganchos y con moscas! Eso no tiene sentido”.

Desde la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Valencia, afirma que no sería justo con los sectores que están cumpliendo los requisitos, que se declare una nueva prórroga solo para beneficiar a quienes no han hecho la tarea.

“Todo esto hace parte del proceso que Colombia asumió para modernizar y hacer más competitiva a la industria cárnica y de alimentos, frente a la firma del Tratado de Libre Comercio TLC, suscrito con Estados Unidos”, recuerda Valencia, quien insiste en que no es conveniente que acá se siga produciendo parte de la carne de manera ilegal, es decir, que no cumpla con los procesos de producción fitosanitarios, o que el animal sea sacrificado en condiciones inadecuadas o que no haya estado vacunado, o que entre al país por contrabando.

En la misma línea se expresa Carlos Maya Calle, expresidente de la asociación de porcicultores PorkColombia, quien comenta que parte de los aplazamientos obedece a la presión ejercida por algunos de los eslabones de esa cadena productiva.

Maya, quien hace poco asumió la gerencia de Frigorífico Guadalupe, estimó que un 70 % de las plantas de beneficio pueden acreditar el cumplimiento de las normas, mientras que en los establecimientos dedicados a los procesos de desposte y comercialización el avance es menor.