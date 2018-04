Los cambios para declarar información ante la Dian

Las sanciones varían según el tipo de falta que se cometa que, de acuerdo con el artículo 651 del estatuto tributario, van desde no suministrar la información, que no se facilite dentro del plazo establecido o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: 1. Una multa que no supere los 15 mil de Unidad de Valor Tributario (UVT) o 497.340.000 de pesos. Y 2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos.