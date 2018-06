Medellín tendrá marca en el segundo semestre de 2017

Desde noviembre de 2015 el Concejo de Medellín expidió el Acuerdo 40 que creó el “Concurso marca de ciudad”, que busca que la capital antioqueña cuente con una identificación que le procure reconocimiento nacional e internacional y la diferencie de otros destinos.

Solo en 2017, la Alcaldía expidió el Decreto 162 que reglamentó la iniciativa y pese al concurso que se promovió a finales del año para conseguir la marca, en el que participaron 27 proponentes, no se logró el objetivo (ver ¿Cómo funciona?).

Aun así, la intención de la administración municipal es sacar adelante esta idea y la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, le confirmó a EL COLOMBIANO que en julio habrá otra convocatoria.

“En este primer semestre reformulamos las condiciones y se introdujeron algunos ajustes con los que buscamos terminar el proceso”, señaló la funcionaria, al hacer referencia a que ninguna de las propuestas fue seleccionada por más de un jurado, tal y como lo establecía la fase dos de preselección del concurso.

Las observaciones

Pero, ¿qué ocurrió con los 500 millones de pesos que se invirtieron para esta tarea el año pasado? Galeano aseguró que todo eso tradujo en estudios y trabajos de investigación que son los insumos para el nuevo concurso que hará el despacho a su cargo.

Para Ricardo Gaitán, gerente de Consultoría en Marca de la firma The Image Bridge, el éxito de esta misión depende de la idoneidad tanto del jurado como de los participantes.

“Este no puede ser un proceso abierto en el que los concursantes no tengan un conocimiento en profundidad de lo que significa una marca ciudad, porque esto no es del dibujo ni la frase bonitos, esto requiere una investigación y trabajo de campo serios, para saber qué es lo que se quiere reflejar o comunicar”.

El creativo de marcas Andrés Carrillo Ávila sostuvo que lo ideal sería mostrar los sitios turísticos de la ciudad. “Yo, como colombiano, no tengo claro qué podría hacer en Medellín o programaría una agenda cultural. La ciudad, con las series de televisión que se están pasando ahora en el exterior, está siendo referenciada por la época del narcotráfico”.

Para el experto, las consultas para saber qué es lo que se quiere promocionar no solo deben hacerse con los habitantes de la ciudad, sino tener en cuenta a quienes viven por fuera de Antioquia.

Aunque no está definido el cronograma del concurso, la Secretaría de Desarrollo Económico anticipó que los requisitos se mantendrán, es decir que podrán intervenir entidades públicas y privadas con domicilio en la ciudad durante los dos últimos años y que cuenten con un objeto social relacionado al sector del diseño, publicidad y acreditar experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de diseño de marcas.