¿Qué tan satisfechos están los colombianos con su trabajo?

OCUPADOS

Quienes trabajaron al menos una hora (remunerada o no) en la semana de medición o que no estaban laborando, pero tenían empleo.



DESOCUPADOS

Quienes no tienen una vinculación laboral,estaban disponibles o hicieron diligencias, sea en el último mes, o en los últimos 12 meses



SUBEMPLEADO OBJETIVO

Persona que se encuentra inconforme con su trabajo, pero que hace algo para cambiar: enviar hojas de vida o entrar a procesos de selección.



SUBEMPLEADO SUBJETIVO

Persona que se encuentra inconforme con su trabajo, pero no lleva a cabo ningún tipo de iniciativa para cambiar de puesto o de compañía.