Parqueaderos se han vuelto la traba para acceder a vivienda

Si usted está buscando comprar Vivienda de Interés Social (VIS) o Prioritario (VIP) en el Valle de Aburrá puede que se le haya dificultado por cuenta de una pelea regulatoria, que ya está ad portas de cumplir un año y desincentiva la construcción de este tipo de edificaciones para los empresarios.

El punto es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió un concepto en el que se ordena que si las constructoras quieren acceder a los beneficios tributarios que vienen por la construcción de VIP y VIS no solo se tiene de referencia el valor propuesto por el Ministerio de Vivienda de 135 salarios mínimos (VIS) o 70 (VIP) , por unidad, sino que este debe incluir en el valor presentado a la autoridad “costos de comercialización, anexos y similares de las edificaciones, entre los que están los parqueaderos”, explicó Iván Darío Restrepo, gerente de proyectos de Ospinas.

El problema radica en el parqueadero porque, según explicó Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, los Planes de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá, obligan a que las viviendas cuenten al menos con un garaje por cada diez, cinco, cuatro o dos unidades (según el municipio) “porque se quieren proyectos de calidad y no incentivar el parqueo en calle (...) el constructor que cumpla la norma se pasa del tope”.

Esta condición implica que el precio de una vivienda puede aumentarse entre 15 % y 20 % (18 millones de pesos es el valor promedio por unidad), lo que produce un efecto cascada: aumenta el precio de la vivienda lo que hace que se exceda el tope para que los empresarios accedan al beneficio, los constructores no tienen incentivos para generar proyectos VIP y VIS y las personas que quieren tener casa propia en el Valle de Aburrá no acceden a los subsidios porque no hay oferta disponible.

Lo que piden los empresarios, según explicó Restrepo, es que se excluya dentro del valor para acceder al beneficio tributario el garaje, y que esta unidad, que no hace parte de la vivienda, se pueda comercializar de manera independiente.

El tema es tan grave que el presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Federico Estrada, estima que la oferta de este tipo de vivienda ha caído 40 % en el territorio.

Las cifras de Loaiza muestran que hace 15 años, “los proyectos de vivienda popular representaban el 65 % del mercado, desde hace cinco años esta cifra cayó a 35 % y hoy llega menos de 10 %. La VIS en Antioquia se está extinguiendo”.

La disputa entre la disposición de la Dian y la norma local hace que no sea factible continuar apostándole a estos proyectos. “Los parqueaderos privados, además, son una de las garantías de los bancos”, agregó Loaiza. Así “los bancos están dejando de financiar estos proyectos para no enredarse”, concluyó el líder gremial.

La respuesta que deja el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, sobre esta dicotomía está en la revisión de la norma territorial: “En este caso se debería hacer un ajuste en la norma local y no nacional sobre los elementos que componen la vivienda. Esta es una dificultad que solo se ha expuesto en esta región y no es algo que se haya evidenciado en otros lugares del país”.

De acuerdo con la información del Ministerio en el programa Mi Casa Ya (VIP/VIS), se ha asignado 1.971 cupos para vivienda en Antioquia “y estas familias ya están habitando sus nuevos hogares o están próximas a hacerlo”. En las proyecciones hay incertidumbre pues “al ser una estrategia de mercado no es posible determinar una cifra exacta de cuánto se ejecutaría en Antioquia, lo que sí sabemos es que actualmente existe un potencial de casi 7.200 familias que podrían ser beneficiarias del programa”.

Solo en Medellín la meta es la construcción de 4.901 viviendas para la población más vulnerable, liderada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, según explicó su director, Sergio Gaviria, para lo cual ya hay un presupuesto, y es un proyecto que no se ve afectado por esta reglamentación. No obstante, esta problemática se atraviesa en la meta de 15 mil viviendas que debe acompañar el municipio y que deben ser originadas desde el sector privado.

Gaviria dice que este no es un escollo de la norma local, sino de la Dian que se debe resolver “teniendo en cuenta las condiciones diferenciales de las regiones”, como la falta de disponibilidad del suelo y el costo de construir en Medellín.