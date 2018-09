Aumenta el ahorro pensional en Colombia

Mientras Montenegro insistió en que los afiliados a los fondos privados se han beneficiado de una buena administración de sus ahorros, y que en los últimos 12 meses, los fondos de pensiones obtuvieron rendimientos cercanos a los 12 billones de pesos, desde Protección se consideró que lo esencial es ahorrar.

Juan David Correa, presidente de esa entidad, sostuvo que el ahorro no es cuestión de ingresos, sino de prioridades. “Hemos encontrado que bajo el no me alcanza para ahorrar, en ocasiones destinamos el dinero para cosas no tan esenciales. Si destináramos un porcentaje mensual para el ahorro, la posibilidad de alcanzar metas sería mucho más alta”. En ese contexto, la empresa presentó el miércoles la campaña #HoyDecido, con la que invita a tomar decisiones hoy para hacer realidad aquello que se quiere.

En los datos de la Superfinanciera, el valor de los fondos de pensiones voluntarias, a julio, fue de 20,3 billones de pesos, mayor en 11,2 % frente a los 18,2 billones del mismo mes del año anterior.