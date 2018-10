¿Qué tan difícil es convertirse en un unicornio empresarial?

En el proceso de creación de empresas han empezado a surgir una serie de protagonistas que se convierten en “acompañantes del proceso” de creación, formación y consolidación de los emprendimientos. Figuras que además juegan un papel muy importante gracias a concebirse como facilitadoras de ciertos modos de adaptación que deben hacer los emprendimientos en la búsqueda por construir marca, generar confianza y llegar a una comunidad de usuarios dispuesta a consumir un bien o servicio innovador, de calidad y accesible. Es así como aparecen figuras como las incubadoras y aceleradoras. De un lado, las incubadoras son empresas que se encargan de hacer un barrido para buscar emprendimientos con un potencial considerablemente alto y que puedan ser lo suficientemente estables como para salir al mercado y ser competentes. En su proceso de funcionamiento aparece un estudio de la empresa, un análisis de mercado y qué tanto se acopla a as necesidades de los usuarios. Después se hace una estandarización de procesos, en el que el mercadeo, la producción y logística se convierten en los ejes principales de funcionamiento. Posteriormente, las incubadoras hacen un estudio del desempeño de la empresa con la idea de definir qué parámetros corregir, qué procesos se hicieron mal y qué otros están trabajando conforme a lo estipulado. De otro lado, las aceleradoras cumplen el rol de monetizar una idea o proyecto. Es algo así como empujar a que la empresa encuentre los mecanismos necesarios para que una vez salga al mercado inicie generando ganancias

La puesta en marcha de espacios colaborativos de trabajo (tendencia desde hace unos seis años) no se hizo sólo para que las empresas pudieran ver un beneficio económico por el pago de un espacio que se adaptara a sus necesidades. También apareció con el objetivo de hacer converger ideas y que en el mundo de la generación de nuevas unidades productivas encontraran caminos de entendimiento. Es decir, el coworking (o trabajo en llave), se centra en la necesidad de que una compañía encuentre en su mismo espacio de trabajo una serie de relaciones comerciales que le permitan funcionar mejor y consolidarse más rápidamente. “Lo que se busca con estos espacios de trabajo es que las mismas empresas encuentren vínculos de manera más fácil. Es un método que funciona muy bien para las compañías que hasta ahora están viendo la luz. Aunque también es una tendencia para aquellas firmas más tradicionales”, aseguró Karen Scarpetta, directora de WeWork Colombia. Y en ese mismo sentido, lograr conectar con organizaciones empresariales que complementen el trabajo entre sí, termina siendo una oportunidad de negocio importante. Una mentalidad abierta a conocer ideas comerciales, que no provengan de las fuentes tradicionales o de los socios conocidos, se convierte en otro de los retos. Se trata básicamente de abrir la mente para recibir la mayor cantidad de ayuda posible, perdiendo el miedo a entablar acuerdos con empresas o personas de las que no se tiene una referencia directa. Un reciente anuncio entre Ruta N y WeWork se concibió en ese mismo objetivo: brindar los espacios necesarios para el intercambio de conocimiento empresarial y de esta manera estimular la generación del empleo. “Queremos que los emprendimientos que se dan en la ciudad y en el país cuenten con bases más sólidas de cara a una posible expansión. La meta es que la confianza inversionista llegue transformada en dinero para el desarrollo empresarial y el conocimiento para hacer crecer los negocios. Ese uso compartido del espacio va mucho más allá de un beneficio económico”, comentó Eleonor Hidalgo, gerente de innovación y desarrollo de Ruta N. WeWork también ha implementado un modelo de negocio que le ha valido para tener una valorización cercana a los 20 mil millones de dólares.