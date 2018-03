Riesgos laborales, amenaza que el trabajador puede disminuir

Iván Jaramillo J.

Director del Observatorio Laboral de la U. del Rosario

Textualmente

Prevención debe partir de la fase de incidente

Iván Jaramillo J.

Director del Observatorio Laboral de la U. del Rosario

Toda política de salud ocupacional de las empresas está construida sobre el acontecimiento de los accidentes de trabajo. Estos tienen la característica de ser un suceso repentino, que ocasiona una lesión funcional u orgánica, la invalidez y hasta la muerte del trabajador. La idea es que el esquema colombiano se estructure esquemas de salud ocupacional y prevención antes del accidente; es decir, tenga en cuenta los incidentes como punto de partida de la política del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo. Es de anotar que los incidentes son sucesos repentinos e imprevistos, pero no generan una afectación física en el trabajador. Por ejemplo, una persona está en su puesto de trabajo y se desplaza en la misma área. Cuando va en ese recorrido se resbala y se cae en alguna escala, pero no le pasa nada, solo un golpe y no una perturbación real derivada de esa situación. El problema es que ese tipo de situaciones debe analizarse con cuidado por parte de las empresas y desarrollar toda una estrategia preventiva desde ese hecho. Sería partidario de construir una política de prevención más desde la fase del incidente. Toda la política debe concentrarse en atender esa primera parte del proceso. La resolución 1401 de 2007 estableció que la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene como objetivo principal prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. Dicha resolución obliga a las empresas aportantes a conformar un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo. La última resolución del Ministerio de Trabajo en gestión de seguridad en el trabajo indica que las empresas están obligadas a hacerlo, aunque no es algo vinculante. Y la Ley 1562 de 2012 define como accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y genere alguna lesión.