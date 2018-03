Sepa cómo escoger un buen seguro de vida

Pese a que los aseguramientos personales en el extranjero pueden resultar atractivos para algunas personas, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) no ve con buenos ojos esta opción y advierte que estos son productos que no tienen vigilancia y control de las entidades colombianas (ver Informe). “Por lo tanto, cualquier inconveniente con el contrato o el pago de una indemnización no deja clara la posibilidad de que las autoridades y jueces del país fallen en ese proceso (...) Incluso, puede que esas aseguradoras no tengan control sobre su solvencia financiera y, en consecuencia, no tengan cómo responderle a los clientes” .