¿Sin ánimo de lucro?, a registro para 2018

Si usted pertenece a una Entidad Sin Ánimo de Lucro (Esal) no olvide que para ser considerada como tal para el año gravable 2018 tiene hasta el 30 de abril para tramitar la solicitud. Así lo hizo saber la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que aseguró esto se puede hacer a través del servicio informático para calificación o permanencia en el régimen.

Este requerimiento incluye a las entidades que fueron creadas antes de 2016 y que quieren permanecer en este régimen especial, así como las que actualizaron el Registro Único Tributario (RUT), antes del 31 de enero de este año, por haber sido creadas en 2017.

Para las que han sido conformadas este año, “podrán solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial en cualquier momento, a partir del 4 de abril de 2018”, aseguró Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la Dian.

Para este trámite es necesario contar con información como los fundadores, los cargos directivos, gerenciales y de control, donaciones y asignaciones permanentes.

“De no hacerlo, la entidad deberá tributar por concepto de renta a la tarifa del régimen ordinario”, sostuvo Rico.

Además se debe tener información a la mano que permita la actualización de datos: ubicación, representante legal, actividad, correo. Si no está actualizada, no permitirá hacer el registro. Lo anterior hace parte de la lupa que le está poniendo el Estado a la evasión fiscal, que se estima entre 3 % y 4 % del Producto Interno Bruto.

A febrero de este año la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) tenía en su base de datos 255.401 organizaciones en esta clasificación, con una mayor proporción en fundaciones (47.501), entidades de naturaleza cooperativa (31.912) y corporaciones (30.844). En Antioquia, según la Dian hay 17.911 Esal, 17.181 corresponden a las registradas al 31 de diciembre de 2016, y 730, en 2017.

Finalmente, Legis seleccionó algunos principios de estas entidades: no deben buscar utilidades, no deben perder (solo servir), deben tener una finalidad social, altruista, humanitaria o comunitaria, no pueden pertenecer a una persona en particular y, si se liquidan, el patrimonio remanente se entregará al Estado o a otra Esal y se podrán constituir con aportes directos y donaciones .