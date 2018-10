Estas son las apuestas de Telefónica en Colombia

Critican que el sector no invierte en infraestructura, ¿cuál es el plan para esto?

“Es un proceso conjunto entre el Estado y nosotros. De nuestro lado, no traemos terminales de 2G. El regulador debe tomar medidas, no permitir la importación de estas terminales, exigir que las obligaciones de calidad sean diferenciales para las distintas redes. Una red se está apagando luego nosotros no deberíamos hacer tantas inversiones y la calidad que exista ahí debería ser remanente”.

¿La subasta 700 MHz va?

“En ese entorno, el reto está en que el sector tenga todas las condiciones para que se dé la subasta de 700MHz”.

¿Hoy están dadas?

“No. Faltan mensajes claros de seguridad jurídica desde: una institucionalidad y una reforma al contenido de nuestros permisos (vigencia a 10 años) que deberían ser por más tiempo, en Latinoamérica está en un promedio de 15 años, esa es una modificación que trae la ley. También que existan reglas claras sobre la devolución y el mercado secundario de espectro, eso debería ser objeto de la ley. Incluso que pueda haber obligaciones de hacer, que podamos pagar el espectro, por ejemplo a través de coberturas (extender infraestructura)”.

Ya hay una ley en curso en el Congreso que sufrirá cambios, ¿cree que propiciará esas condiciones?

“Hay incertidumbre sobre la ley, pero la que se presentó tiene un contenido técnico, de desarrollo. Estamos de acuerdo con el proyecto. Este gobierno ha propuesto una agenda de la mano con los privados”.

¿Qué debería incluirse?

“La posibilidad de hacer alianzas público privadas, hay una discusión de si se necesita o no en la ley o se reglamenta, lo importante es que se haga. Tener una sola institucionalidad, simplificar la regulación, que sea inteligente. Hay un tema de dominancia que se debe trabajar”.

Al principio hablamos de los usuarios empresariales ¿cómo está Telefónica?

“Tiene más de 210 mil clientes empresariales en todo el país, los cuales aportan el 29% de los ingresos totales de Telefónica en Colombia, y cuyo motor de crecimiento son los servicios digitales, que ya representan el 19% de los ingresos del segmento de empresas (B2B, Business to Business). Cada vez acompañamos más completando el portafolio de servicios, para los usuarios y las empresas”.