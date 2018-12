Todero a domicilio y con garantía del trabajo

¿Qué ama de hogar no ha sufrido cada que se le tapa un ducto y su marido cree que la solución la tiene en sus manos y termina con la casa más desbaratada de cómo empezó el problema? O si usted es nuevo en una ciudad, no tiene herramientas, ¿no ha tenido pánico de contratar un todero recomendado, que puede no llegar a la hora estipulada o que “hay que ponerle cuidado” no sea que se le desvíe el camino y pierda algún objeto en su casa?

Para eso ya hay solución. Empresas tienen servicios garantizados según el tipo de trabajo. Empieza desde lo más pequeño, abrir un hueco para pegar un cuadro, o aspectos más complejos como instalación de televisores que no cuesta menos de 70 mil pesos, este último, al menos en la empresa Maridos en Alquiler.

“Abrimos confianza y unimos la necesidad de los estratos más altos, con el servicio que prestan personas de bajos recursos”, dijo Alberto Rivas, fundador de Maridos en Alquiler. En su portafolio de servicios hay al menos 12 actividades que pueden eliminar el dolor de cabeza: plomería, electricistas, arreglo de techos, canoas y bajantes, reparación de electrodomésticos y gasodomésticos. Para las que tiene 40 personas vinculadas.

De hecho hay actividades que son servicios de “urgencias 24 horas”, pues la espera puede costar la vida de alguien o el daño de los objetos del hogar.

Otro es el caso de Kurmark, compañía a la “decoración”, desde un hueco para un cuadro, pasando por el ensamblaje de los complejos muebles modulares, instalación de clósets y creación de artículos a medida, el armado del tan importante árbol de Navidad, en esta época, así como de camas, bicicletas entre otros.

El precio depende de la complejidad del trabajo, instalar un cuadro puede costar 4.000 pesos, si es estantería puede valer 25.000, los muebles modulados, inician en 35.000 pesos y hay servicios que alcanzan los 150.000 o más.

Edison Ortiz, fundador de Kurmak, señaló que la compañía empezó hace cinco años por la inquietud que generaba la falta de este tipo de servicios con respaldo. En la actualidad son cuatro profesionales vinculados, que pueden hacer seis servicios diarios; habrá más contrataciones.

Para problemas con sanitarios, duchas, grifos, lavamanos y goteras también está Hermes Asistencia. El socio y gerente técnico, Juan Camilo García, sostuvo que hay servicios que son de emergencia y otros que pueden ser más planeados y que requieren cotización. Un destaponamiento con sonda puede costar 100.000 pesos más IVA, el arreglo de una fuga, unos 80.000 más IVA y un corto, unos 35.000 más IVA.

Lo más importante de estas empresas es el respaldo. En el caso de Hermes es de 90 días, en la mayoría de los arreglos, pero los empresarios entrevistados aseguraron que todo “depende del trabajo”.

Con estas soluciones, las compañías demuestran que no solo se pueden atender las emergencias de un usuario como usted, sino en el camino formalizar unas actividades que usualmente no lo son .