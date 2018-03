Uber y Airbnb están en la mira

De acuerdo con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, hasta ahora no se ha indagado ni sobre la posición de dominio de la aerolínea ni de un factible abuso: “Una cosa es ser el prestador mayoritario del servicio aéreo en Colombia y otra, tener posición de dominio”, explicó, lo que en el sector aéreo podría estar dado por cada ruta. Según aclaró el funcionario esta condición no es ilícita, per sé. Lo que es ilegal es que un actor abuse de su posición “para excluir a un tercero del mercado, no tiene que ver con el cliente”. Sobre las quejas de usuarios en este segmento la autoridad es la Aeronáutica Civil.