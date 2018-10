Uber y Rappi, ¿en contravía con la formalidad laboral?

EL COLOMBIANO habló con voceros de la empresa Rappi, quienes afirmaron que “el dinero del domicilio queda 100 % para ellos (rappitenderos); es decir: Rappi no percibe ganancia alguna del servicio directo que ellos prestan a nuestros clientes, los consumidores”.

Para Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, este tipo de modelos benefician a una parte de la población que recibe remuneración, pero con un modelo no formal. Hasta que no se lleven a cabo las discusiones legales, no se podrán ejecutar los cambios.

La situación es así: hasta ahora se sentarán las bases de diálogos para que estos oficios puedan fomentar los índices de formalidad con base a pagos parafiscales. Que un trabajador no devengue los pagos por pensión no ayuda a mitigar el hueco fiscal por pensiones que en 2017 ascendió a 38 billones de pesos el Ministerio del Hacienda. Y que no tenga EPS y se inscriba al Sisbén significa que termina siendo una carga tributaria para el Estado, cuando este puede hacer sus aportes voluntarios.

“La filosofía de estas plataformas está en que le dan la oportunidad a las personas de ganar dinero en su tiempo libre; pero hay una relación de trabajo. Y eso implica hacer cumplir temas de protección laboral y social” . El llamado de atención, según Jaramillo, es a que las plataformas ayuden a formalizar estas actividades.

Voceros de Rappi comentaron que “en cuanto a la seguridad, ellos (Rappitenderos) cuentan con su servicio de salud y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y póliza de seguros de responsabilidad frente a terceros. Esto garantiza que se esté cubierto ante accidentes personales, a terceros o casos como robos a sus bicicletas y/o motos”.

Sin embargo, Juan Jiménez, quien trabaja con esa aplicación desde hace tres meses dijo que “la única exigencia es un pago del seguro de la moto (5.800 pesos semanales). No tuve que presentar comprobante de afiliación a otras obligaciones. Me gano entre 1,3 millones de pesos al mes. Estoy afiliado al Sisbén y eso es suficiente. No hago aportes a EPS, o pensión” (ver Claves).