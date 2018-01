La venta de motos en Medellín cayó 20 % en 2017

La venta de motos en Medellín no tuvo un buen 2017, según el informe presentado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). De 70.275 unidades vendidas en 2016, el año pasado solo fueron compradas 56.136. Eso representa una caída de 20 %.

Por su parte, el departamento de Antioquia mostró una disminución en sus ventas de 15,75 % después de que en 2016 se vendieran 22.487 unidades mientras que en 2017 no alcanzaron ni las 20 mil (18.945).

Medellín fue la segunda ciudad con mayor número de motocicletas nuevas registradas en el año previo, con una contribución del 11,7 %, luego de Bogotá con 15,1 % que encabezó la lista de ciudades.

Así como en Medellín, en Bogotá también se registró una baja en 2017 al vender 4.265 motos menos que en 2016, año en el que comercializó 72.257.

El tercer lugar lo ocupó Cali con el 10,2 % de participación en el mercado, seguido por el sur del país con el 6,9 % (conformado por los departamentos del Cauca y Nariño) y Montería con el 5,3%.

Sobre las marcas líderes en el mercado, acumulado a diciembre de 2017, la lista se desglosa así: Bajaj con una participación del 25,9 %; en segundo lugar, Yamaha (18,9 %) y Honda ocupa el tercer lugar (16,3 %).

En cuarto lugar, AKT cuenta con el 13 %; Suzuki, el quinto lugar (7,6 %); seguido por Kymco (4,8 %); la marca de Hero cuenta con el séptimo lugar (3,8 %), en octavo lugar está TVS (3,8 %); Victory en el noveno lugar con una participación del 2,1 %, en el décimo puesto Kawasaki (0,8 %), y el resto de las marcas apenas el 2,5 % (ver Informe).

Según cifras de la DIAN de agosto de 2017, las motocicletas ensambladas en Colombia participan con el 94 % del total del mercado, mientras que las motocicletas importadas armadas representan solo el 6% del total de mercado.

Si se toma en cuenta el tipo de cilindrada, del total de motocicletas registradas a diciembre del 2017, el 35,52 % son de 111 a 135 cc; el 28,96 %, de 0 a 110 cc; el 15,57 %, de 136 a 150 cc; el 11,14 %, mayores de 180 cc, y el 8,82 %, de 151 a 180 cc.

Para el vicepresidente de Comercio Exterior y de Vehículos de Fenalco, Eduardo Visbal, el declive en el comercio de este tipo de transporte en el año previo se debió al encarecimiento de las motos por las casas de cambio, a la subida de los créditos y a la pérdida de confianza del consumidor en la economía. “También hay un efecto que es que el desempleo viene creciendo y Medellín no es ajeno a eso”, destacó.

Fenalco espera que este año sea mejor que el 2017, pese a que en mayo se celebren elecciones presidenciales y los colombianos muestren cautela a la hora de gastar dinero.

Aunque el líder gremial resaltó que desde Fenalco prefieren no fijar metas porque para ello “hay que sentarse con los que venden motos y eso podría ser mal visto por la Superintendencia de Industria y Comercio, hemos decidido no hacer pronósticos al aire de los que no tengamos fundamentos”, el mercado espera llegar a las 500 mil unidades vendidas en 2018.