Videojuegos colombianos se ganan prestigio global

Jam City, estudio referente para Hollywood por el desarrollo de juegos móviles alrededor de marcas como Harry Potter, Family, Guy, Marvel Avengers y Futurama, y con una facturación anual de 400 millones de dólares, adquirió activos y equipo de trabajo de Brainz, incluido su próximo juego de estrategia de acción llamado World War Doh, galardonado con el premio “Best of 2017” de Apple en la categoría Tech and Innovation, así como el premio “Best In Show: Audience Choice” en la conferencia 2017 Casual Connect USA.