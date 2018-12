La historia detrás de Yasiris, la mujer del minuto millonario

El aguinaldo de este 2018 le llegó a Yasiris López Rojas en forma de un carrito de mercado. Primero uno casi vacío, uno lleno, uno que traía hasta ron, una nevera y un televisor de 52”.

Esta ama de casa de 29 años se volvió “famosa” luego que se viralizara en redes sociales un video en el que ella desaprovechaba un minuto de mercado gratis en un supermercado de Quibdó, capital del departamento de Chocó.

Verla confundida por los pasillos del local comercial, mientras miraba los productos y solo lograba agregar cinco a su compra generó risas y empatía en Facebook, donde el video fue compartido y comentado hasta el punto que logró que le dieran una segunda oportunidad.

Carlos Cardona, dueño del minimercado, explicó que la presión de las personas en redes sociales hizo que cambiaran las reglas de una tradición de hace 10 años para darle otra oportunidad a la joven.

“Ella se bloqueó. Es una persona que no ha tenido la oportunidad de hacer una compra de 800.000 pesos. Lo que hace es que nos visita todos los días a comprar el diario, viene desde hace más de 5 o 6 años”, dijo.

Para él, esto explica en parte, el por qué de su nerviosismo cuando el lunes estuvo de frente a una cantidad de posibilidades y con el carro de compras vacío.

Puede leer: ”No sé qué voy a coger”: Mujer del minuto de mercado gratis en el Chocó

Yasiris anda feliz. En diálogo con EL COLOMBIANO aseguró entre los gritos de las personas presentes, las preguntas de la radio y la prensa local, que “no sabía que iban a darme un premio”.

Agregó que ahora los vecinos del barrio La Loma de San Judas en Quibdo le dicen que es “famosa” porque salió en televisión y también en Facebook.

“El primer minuto me dio mucho miedo. Me fue muy mal porque no cogí casi nada”, expresó.

La nevera

Yasiris contó que desde hace mucho tiempo no tenía nevera y le tocaba guardar sus cosas en las cosas de las vecinas.

El televisor fue producto de la euforia del momento. Cardona al verla en lágrimas por recibir la nevera, que llevaron al local exclusivamente para ella, decidió que le entregaría también el televisor destinado a regalar en una de las rifas a los clientes del lugar.

Sobre todos sus premios aseguró que los compartirá con su esposo y con su hermana. “Gracias por el apoyo a todos, gracias por la oportunidad y a los que vieron lo que me gané”, se despidió.