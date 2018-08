Adidas y el chisme de un falso concurso en internet

Alrededor de 100 mil tuits han mencionado este miércoles la marca Adidas y no precisamente por un nuevo lanzamiento: se volvió tema de conversación en redes sociales gracias a la inocencia de muchos internautas, quienes cayeron en un engaño que usó el nombre de la marca para atraer incautos. Esto fue lo que pasó:

El engaño no terminó con el cierre de la cuenta, pues esta no fue la única en promocionarlo : basta con usar el buscador de Instagram para ver que en esa red social hay varios perfiles que usan nombres similares y ofrecen el mismo concurso. Incluso, otras marcas como Nike ya han sido usadas para este tipo de farsas.

“De eso tan bueno no dan tanto”, reza el dicho popular que aplica perfectamente en este caso. Adidas tuvo que salir al paso y especificar que no está buscando influenciadores, o al menos no a través de sorteos. Así lo aclaró la marca descripción de su cuenta verificada en Instagram: