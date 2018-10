Ojo, así están robando en Colombia los datos de Gmail y redes sociales

Usted le envía su número celular y su correo y su aparente amigo le hace una nueva petición. Resulta que solo usaba el correo vía celular, y cómo este se perdió, ya no tiene acceso a él.

“¿Será que me pueden enviar el código de desbloqueo a tu celular y tu me lo envías por acá?” Usted lo hace, ¿quién no ha perdido un celular? Al enviar ese código, usted ya le dio acceso a su “amigo” a todo su correo electrónico y por consiguiente a a las redes sociales enlazadas a él. Pero resulta que él no es su amigo.