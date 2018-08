La campaña en redes contra Maluma

No elegí ser mujer, pero sí decido con quién me meto en la cama. Nunca con un machista misógino como tú. Tratar a las mujeres como ganado sí es #violenciamachista #MejorSolaQueConMaluma #machismomata pic.twitter.com/gSLHyl5fYu

Me uno a #MejorSolaQueConMaluma Alcemos la voz frente al machismo que permea la sociedad. Las mujeres no somos cebo sexual para canciones comerciales ⚠️ pic.twitter.com/nSHzcbzT88

Por supuesto que #MejorSolaQueConMaluma.

✔️tus canciones ??

✔️tu machismo ??

En fin , que no me gusta nada de ti ni ,que tenga que ver contigo ?? #cerovirtudes #ceroatraccion

No se que clase de ser superior te has pensado que eres @maluma

A tomar viento fresco ???? pic.twitter.com/5cItrf39xh