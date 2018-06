5 enseñanzas de Christina Aguilera a través de sus canciones

Después de 6 años, Christina Aguilera lanzó su álbum Liberation. Ella, una de las artistas que marcó el inicio del siglo XXI, con su voz omnipotente y sus éxitos al ritmo de pop y R&B, estaba alejada de los escenarios. Por eso, su regreso era esperado, año tras año, por sus seguidores.

Aunque la música de Aguilera pareciera algo inofensivo o de poca profundidad, la artista de raíces ecuatorianas se ha atrevido a hablar de temas como la violencia doméstica, la identidad e incluso el feminismo y la comunidad LGBTIQ, y lo hizo antes de artistas abanderadas de estas causas como Lady Gaga o Beyoncé.

Estas son 5 reflexiones que la denominada “voz de la generación” ha dejado en algunos de sus temas.

5- Confiar en la voz interior.

Con la canción de The Voice Within, incluida en el álbum Stripped del año 2002 y coescrita por Aguilera y el productor Glenn Ballard, la artista invita a quien la escucha a creer en sí mismo, a confiar en lo que le dice ‘esa voz interior’ cuando no hay nadie más alrededor y a ser más independiente.