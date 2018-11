Colombianos, entre los peores en manejar redes sociales en el mundo

En el manejo de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras, los colombianos se ‘rajaron’ por el mal comportamiento. Así lo confirmó un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.

Los investigadores en su estudio señalaron que Facebook, Twitter e Instagram, entre otras redes sociales, no pueden ser canales para generar violencia, estigmatizar a las personas, discriminar, divulgar información falsa o deshonrar.

Indicadores recientes de la Dijin y de Microsoft, los cuales fueron analizados durante el informe, evidencian que el país es la tercera peor nación del mundo en comportamiento digital y en riesgos por Internet.

Se calcula que el 66 % de los ciudadanos ha sido víctima de plagio en redes sociales, robo de contraseñas, suplantación de identidad o cualquier otro riesgo intrusivo. La media a nivel internacional está en un 56 %.

En cuanto a estafas en línea por estos medios, se calcula que el 33 % de los colombianos ha caído en este delito. Los ‘millennials’, nacidos entre 1981 y 1996, con edades de los 22 a los 38 años, son el grupo más imprudente por redes sociales, mientras que los más adultos, conocidos como la generación ‘baby boomers’, son los que tienen mejor comportamiento en la red.

Según los indicadores, los colombianos más jóvenes en un 22 %, dos de cada diez, justifican el ‘matoneo’, el engaño y los insultos en Facebook y Twitter, entre otros; mientras que los segundos, los de mayor edad, al contrario, consideran en un 92 % que a los demás hay que tratarlos con respeto y dignidad en estos medios.

Injuria en redes

El informe advirtió que el delito de injuria es frecuentemente cometido a través de medios digitales, el cual actualmente está tipificado con penas que van desde los 16 hasta los 54 meses de prisión y multas entre 13 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La calumnia puede generar hasta 72 meses de prisión.

“Esto no exime de responsabilidad, porque somos autores de lo que decimos y publicamos en Internet, de manera que debemos expresar nuestra opinión bajo preceptos de responsabilidad social, sin sobrepasar los límites de protección de los derechos humanos”, dijo Julián Páez Vargas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.

De acuerdo con el docente, no solo basta con borrar una publicación calumniosa o injuriosa de las redes sociales, esto incluso podría agravar el problema. “Primero, porque se está pretendiendo ocultar la prueba de la comisión de un delito; segundo, porque no es el mecanismo idóneo para solucionar el daño causado y, finalmente, porque, a pesar de nuestros esfuerzos, quedará la trazabilidad de lo que hacemos y no hacemos en Internet”, explicó.

No obstante, el experto también comentó que hay conductas en redes sociales que, pese a generar molestia e incomodidad, e incluso rayar con una conducta punible, no están tipificadas como delitos en Colombia.

Estas son, por ejemplo: retuitear algo falso, pues, a pesar de la imprudencia, se presume la buena fe de la persona que lo consideró real; y diseñar o publicar memes, bajo un sentido satírico, advirtiendo que la caricatura, según Páez, “no constituiría en principio un delito y, al contrario, estaría amparada por el universo de la propiedad intelectual”, comentó el experto.

Otros datos estudio señalaron que entre 2016, 2017 y lo que va de 2018 se han registrado más de 33 mil denuncias por abuso a un sistema informático, transferencia de datos no compartidos, plagio e incluso robo de identidad por redes sociales.

Así mismo, solo por casos de injuria o calumnia por Facebook y Twitter, entre 2017 y 2018, se han recibido cerca de 4.000 reportes, de acuerdo al Centro Cibernético de la Policía Nacional.

En lo que va de 2018, se han formalizado cerca de 800 denuncias por injuria y 400 por calumnia en redes sociales, ante la Policía Nacional, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO).