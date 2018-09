¿Está de acuerdo con el decreto para decomisar incluso la dosis mínima?

El pasado 1 de septiembre durante el taller “Construyendo País” realizado en el municipio de Socorro, Santander, el presidente Iván Duque dejó claro que atacaría de frente el porte de la dosis mínima legal estipulada en la Ley 30 de 1986, la cual dice: “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”.

El mandatario colombiano, planea hacerle frente a los microtraficantes y consumidores apoyado en el Código de Policía y el Acto Legislativo 02 del 2009. De esta manera, la Policía tendrá la potestad de quitar la dosis mínima de cualquier tipo de droga, incluso, cuando esta esté avalada por un médico.

Tras estas declaraciones El Colombiano preguntó a los ciudadanos a través de sus redes sociales, #VozAVoz, sobre esta medida, y estas fueron algunas de las reacciones a favor y en contra de la propuesta del Gobierno.

¿Usted está de acuerdo con el decreto para decomisar cualquier cantidad de sustancia psicoactiva?