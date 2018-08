El #KikiChallenge que ayudó a los niños de Guatemala

El #KikiChallenge es el más reciente de ellos y consiste en bailar la canción In My Feelings de Drake mientras el pasajero de un carro en movimiento graba la coreografía. Algunas de estas iniciativas han resultado en accidentes, pero esa es otra historia.

Al final del video Morán hace una invitación: “Be the change, not the challenge” (ser el cambio y no el reto) y después mencionó la etiqueta #GiveALittleBitGuatemala (da un poco Guatemala).

La idea es que las personas que vean el video se animen a tomar acciones concretas y no solo repitan lo que ven en internet, pues la gran mayoría de las veces ese tipo de desafíos no genera ninguna diferencia real en los entornos. #GiveALittleBitGuatemala tiene su propia página en Facebook y desde hace meses ha buscado contribuir a la educación de los niños en ciertos sectores de Guatemala.

Desde el Ice Bucket Challenge, cuya idea inicial era recaudar donaciones para ayudarles a las personas con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), no había una inclinación por ayudar a los demás por medio de los retos. Dicha iniciativa se puso de moda en 2014 y consistía en grabar un video donde una persona soportara recibir un baldado de agua helada, hiciera una donación a la causa e invitara a varios conocidos a hacer lo mismo.

Funcionó principalmente en Estados Unidos y se recaudaron más de 100 millones de dólares que financiaron un estudio sobre la enfermedad. ¿Se anima a crear su propio reto para ayudar a los demás?