VozAVoz: La presión que puso a tambalear el IVA a trabajadores independientes

Nosotros los independientes no tenemos trabajo fijo permanente, necesitamos ahorrar para los tiempos muertos, así que con esa carga del IVA vamos a quedar muy mal, la mayoría de nuestros clientes nos pedirán renegociar porque ellos no van a aceptar ese sobre costo así nada más

1. NO. Porque padecemos largos periodos de desemplo.

2. NO. Porque no gozamos del regimen de prestaciones y vacaciones.

3. NO. Porque daria con gusto este aporte, si lo niveles decorrupcion fueran similares a Dinamarca o Suecia.

4. NO. Porque los Bancos e Iglesia no tributa.