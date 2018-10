“¿Quién no ama a J Balvin?”, preguntó Obama

En medio de un evento demócrata en Las Vegas, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama mostró de nuevo su simpatía por J Blavin. Durante su discurso, en el que se refirió al crecimiento económico de ese país, el sistema de salud y los impuestos, el anterior inquilino de la Casa Blanca también mencionó al cantante paisa, quien fue uno de los invitados al encuentro.

Balvin estuvo encargado de ponerle música a la movilización y Obama no dudó en elogiarlo: “Quién no ama a J Balvin y el reguetón?”, dijo el expresidente ante los asistentes, que lo recibieron entre aplausos. “Yo estaba tras bambalinas, pero lastimosamente no había cámaras”, alardeó sobre su encuentro con el artista.