No se deje engañar, esto no lo publicó EL COLOMBIANO

En distintas redes sociales vienen apareciendo publicaciones donde se prometen espectaculares regalos al alcance de un clic y de, por supuesto, datos personales claves como el nombre, la cédula, números de cuenta y hasta dirección de residencias.

Estos embauques no tendrían nada especial a los cientos que se encuentran día a día en la red, si no fuera porque al ingresar a algunas de esas publicaciones se despliega una página que copia el diseño web de EL COLOMBIANO, lo que puede confundir y llenar de una falsa confianza y seguridad al usuario. Se hace necesario aclarar que dichas publicaciones y dicho portal no corresponden a este medio de comunicación.

Esta modalidad es solo una más entre las muchas estrategias que los delincuentes utilizan para conocer sus datos y llevar a cabo delitos como el robo de dinero, de identidad, extorsión y muchos más. No confíe, verifique que la URL (el link del portal en el que está) corresponda efectivamente a la página en la que usted cree estar.

En estos casos, por ejemplo, pese a que el diseño de estos portales asemejaba al de este periódico, la URL era completamente distinta a la usual y real WWW.ELCOLOMBIANO.COM. Por último, tenga la seguridad que de eso tan bueno nunca dan tanto.