Lo que le critican al Óscar a mejor película

Odio que todo mundo vote por The Shape of Water, esa película es para pasar el rato, Three Billboards es una maldita obra de arte.

A mi me gustó, pero hay tres cosas que me pasaron:

1) no fue la que más me gustó de Del Toro (creo que ni siquiera la tercera mejor)

2) Michael Shannon me pareció lo mejor de la película y pasó desapercibido en todos lados

3) Hubo 3 películas nominadas que me parecieron mejores