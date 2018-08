VozAVoz: ¿Deberían sancionar a usuarios de Uber y Cabify?

No estoy de acuerdo los usuarios tenemos Derecho a elegir q servicio de transporte usar, los monopolios no son sanos

No estoy de acuerdo. Que compitan con un buen servicio, amabilidad, educación, tarifa, tecnología.

Lo que dice la autoridad

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, se refirió a la petición del gremio amarillo y aseguró que aunque las aplicaciones como Uber y Cabify no son legales en Colombia (no están reglamentadas por el Gobierno Nacional), aplicar penalidades a los ciudadanos no es procedente.

“Tenemos que partir de la raíz del problema. No podemos sancionar a los habitantes que encuentran un sistema de transporte diferente, tenemos que partir de quién está prestando el servicio de manera ilegal”, explicó el funcionario a EL COLOMBIANO, a través de Facebook Live.

Al respecto, el secretario informó que en la Ciudad se han impuesto “más de 6.000 comparendos en temas de informalidad e ilegalidad y más de 3.000 licencias de tránsito han sido suspendidas” a conductores que fueron sorprendido prestando servicio de transporte me manera irregular.