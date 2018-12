VozAVoz: reacciones a la cancelación de la Temporada Taurina de 2019

La cancelación de la Temporada Taurina de Medellín para 2019, que ya tenía toreros confirmados, publicidad y agenda, despertó una marea de opiniones en redes sociales.

Si bien la determinación de Cormacarena no se debió a presiones ciudadanas sino más bien a decisiones de negocio, tras la venta de 51 % de La Macarena a D´Groupe SAS, los animalistas se han volcado a Facebook y Twitter para celebrar que el año entrante no habrá feria de toros en la capital paisa. O al menos no por ahora.

A propósito, El Colombiano consultó la opinión de sus seguidores y estas fueron las respuestas: