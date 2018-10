El resbalón de Sebastián Villa (en vivo) para la radio argentina

A punta de goles, pases y gambetas, el paisa Sebastián Villa se ha ganado un lugar en el corazón de los hinchas de Boca. Sin embargo, este viernes el habilidoso extremo es noticia y no por su destreza para driblar dentro del terreno de juego sino por un lapsus de cultura general que tuvo durante una entrevista radial.

El curioso caso, que ya reseñan algunos medios argentinos y colombianos, ocurrió cuando hablaba para la emisora Radio Cooperativa (la 770) del sur del continente y fue indagado sobre sus orígenes por el periodista Aldo Proietto:

“Yo soy de la ciudad de Medellín, del municipio de Bello, Antioquia”, respondió el delantero ex-Deportes Tolima.

El diálogo continuó y el experimentado periodista le preguntó a Villa si sabía que había un ídolo argentino en Medellín que era Carlos Gardel:

“La verdad que no sabía y ahora que tú me lo dices vengo a saber. No he escuchado hablar de él (Carlos Gardel), pero le mando un saludo muy especial y un gran abrazo”.

La respuesta del futbolista colombiano se hizo viral en pocas horas al tratarse de uno de los máximos exponentes del tango, muy escuchado en Argentina y en algunas ciudades de Colombia como Medellín, quien murió en un trágico accidente aéreo en la capital antioqueña en 1935. Es decir que al artista le quedará difícil devolver el saludo del ahora cotizado deportista bellanita.

A pesar de que Gardel murió hace 83 años, en Medellín aún retumban las canciones de uno de los principales cantantes del siglo XX y en las inmediaciones del aeropuerto Olaya Herrera hay una plaza que lleva su nombre a manera de homenaje.

Aquí Cambalache, uno de los muchos éxitos del compositor y cantante que se considera una de las estrellas de la música popular del continente: