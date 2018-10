El conmovedor mensaje de Ben Affleck tras 40 días en rehabilitación

Luego de una estadía de 40 días en un centro de rehabilitación, el actor, director y guionista Ben Affleck habló sobre sus problemas de alcoholismo. En una publicación en Instagram, contó que su terapia no había terminado pues permanece como paciente ambulatorio, recibiendo cuidados en su hogar.

Affleck, quien en el pasado había admitido problemas con el alcohol y ajusta su tercer proceso para mantenerse sobrio, aprovechó el final de esta etapa para dirigirse a sus seguidores a través de una carta, que a pocas horas de su publicación ya tiene más de 360.000 “me gusta”.

“El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fans significa más para mí de lo que puedo decir. Me ha dado fuerza y apoyo para hablar sobre mi enfermedad con otros”, contó el director de Argo.

El ex de Jennifer Garner aseguró que su adicción es un problema con el que ha luchado toda su vida. Eso mismo dijo su hermano, el también actor Casey Affleck poco después de que fuera internado: “Nosotros venimos de una larga línea de alcohólicos. Ben es adicto y alcohólico. Nuestros abuelos eran alcohólicos, mi padre es alcohólico y ha estado sobrio por cerca de 30 años. Yo he estado sobrio por 6 años”.

Al respecto, en la carta publicada el jueves, Affleck explicó que nunca estará “ dentro o fuera de rehabilitación”, pues se trata de un compromiso de tiempo completo. “Estoy luchando por mí y por mi familia”, dijo.

Así mismo, agradeció a quienes se han acercado a través de las redes sociales para contar sus propios procesos contra la adicción: “su fortaleza es inspiradora y me apoya de una manera que no creía posible. Me ayuda a saber que no estoy solo”.

Al finalizar su mensaje, el actor aseguró que espera, más adelante, “poder ofrecer un ejemplo a quienes están luchando”.