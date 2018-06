Lo que se sabe de la supuesta agresión de un taxista a una mujer en Medellín

En redes sociales se viralizó el video de una supuesta agresión por parte de un taxista a una mujer, en Medellín. Los hechos, que sucedieron este fin de semana, se presentaron en el sector de la 65 con San Juan y han generado una ola de comentarios de rechazo en internet.

El video inicia con lo que parece ser una llamada a las autoridades: una mujer se comunica con la Policía para pedir atención a la situación. Luego, la persona que graba procede a contar lo que pasa pero es interrumpida por el conductor, que se le acerca para, aparentemente, agredirla.

¿Qué pasó?

El Colombiano habló con la mujer que grabó el video, quien relató los sucesos desde el momento en que solicitaron el taxi. Ella, junto a una amiga, se encontraban en un concierto en el centro de espectáculos La Macarena y al salir no lograron conseguir transporte, así que la mujer se contactó con su hija, quien en ese momento culminaba su jornada de trabajo en el parque Lleras, para que en compañía de una compañera las recogiera y siguieran en el vehículo hacia sus respectivas residencias. Eran las 3:00 de la mañana del domingo.

La joven cogió el taxi en El Poblado y le dijo al conductor que inicialmente irían al centro de espectáculos. Su mamá los estaba esperando en la estación de servicio de la 65 con San Juan.

Al llegar, según la afectada, la joven les contó que el taxista supuestamente les iba a cobrar recargo “por hacer el favor de recogerme y por sobre cupo”, a lo que ellas se negaron. “El taxímetro estaba marcando. No estoy obligada a pagarle recargos ni ningún favor. Le iba a pagar lo que decía el taxímetro”, dijo la mujer a este medio.

De acuerdo con la señora, la hija “llamó a la policía porque el señor nos estaba amenazando, diciendo que iba a llamar a sus parceros. Sabía en qué parte del Lleras trabajaba, y le dijo ‘yo la busco’”.

Como puede verse en el segundo 33 del video, el conductor se le acerca y lanza su mano. “Me mandó el celular por el aire, se lanzó a pegarme. No alcanzó a tocarme porque yo me retiré”, dijo ella.

Según su relato, luego de intentar atacarla el señor se fue del sitio sin que le pagaran la carrera. La Policía no llegó, pero luego de llamar por segunda vez a la línea 123, ofrecieron enviar una patrulla cuando el conductor ya había dejado el sitio.

La mujer, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, aseguró que adelanta los trámites para interponer una denuncia contra el taxista.

La versión del taxista

“El video fue cortado, no está todo lo que pasó. Estuvimos cerca de 10 minutos estacionados esperando a que me pagaran la carrera”, contó a El Colombiano el conductor del vehículo.

Contrario a lo que dijo la mujer, este aseguró que no pretendía cobrarles recargos, pero reconoció que les dijo que le dieran una propina, “cualquier dos mil pesos por las vueltas” que había dado para llegar a La Macarena y el recorrido que debía hacer para llevar a su destino a cada una de las cuatro pasajeras.

“La señora empezó a grabarme porque supuestamente le iba a cobrar más, pero yo le aclaré que no”, contó. Luego, les pidió que bajaran del taxi ante lo que él calificó como una actitud grosera por parte de las pasajeras.

La carrera marcó diecisiete mil pesos, que según él no fueron cancelados.

“En ese momento un señor apareció preguntando si estaba libre y arranqué con él. A las tres cuadras le pedí que se bajara y me devolví, pero cuando llegué ya no estaban. Quería afrontar el problema, que llegara la policía y que me pagaran la carrera”, contó.

Sobre la agresión que se ve en el video, el conductor explicó que no es lo que parece. “Yo aparezco como si le hubiera tirado a ella, pero la intención era tumbarle el celular, que no me grabaran. Nunca quise tirarle a ella”, dijo.

El conductor aseguró que va a interponer una denuncia porque, según él, la publicación del video “pone en peligro la integridad mía, porque como lo pusieron, la gente va a creer que yo la quería golpear”. Además, exhortó a la mujer a hacer la denuncia.

Por último, dijo que esa noche, tras la discusión, llamó a la pasajera para decirle que dejaron un celular en el carro. También aseguró haber recibido llamadas y mensajes amenazantes.

¿Recargos en Medellín?

Recuerde que a diferencia de ciudades como Bogotá y Cali, en Medellín no existe la figura del recargo. Los conductores no pueden exigir pagos adicionales por servicios puerta a puerta, ni por transporte nocturno, dominical o festivo. Cualquier pago adicional a lo que marca el taxímetro debe ser por voluntad del ciudadano, si este quiere dar una propina.