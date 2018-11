La manera en la que Android quiere que su celular sea más rápido y seguro

Sin embargo, “las más recientes (Pie y Oreo) no son óptimas en teléfonos de entrada o de gama baja. El motivo es que están hechas con características que se ajustan mejor a los de más altas prestaciones tecnológicas”, indica S ebastián Pérez , ingeniero de sistemas y desarrollador para Android.

Recibir la actualización del más nuevo casi nunca está garantizada, son pocos los celulares que se comprometen con eso (el motorola One es uno de ellos). Por esa razón es que, entre los usuarios que utilizan dispositivos Android, solo el 21.5 % de ellos está actualizado, es decir, que tiene la versión Oreo (2017), el 22.8 % tiene Nougat (2016) y el 21.3 % Marshmallow (2015).

Hiroshi Lockheimer , vicepresidente senior de ecosistemas y plataformas de Android, escribió en el blog oficial del sistema operativo que Go y One son “dos programas que ayudan a las personas a saber exactamente lo que pueden esperar cuando toman un dispositivo Android”.

Android es conocido por nombrar a sus sistemas operativos con nombres muy dulces, como Masmelow, KitKat, Donout u Oreo. Ya van en el número de versión 9 y se llama Pie (tarta). Además cumplieron 10 años y se renovaron lanzando dos ediciones, Go y One, que están disponibles en algunos teléfonos inteligentes.

Pensando en eso fue que se desarrolló Go. Lockheimer lo explica: “Es una versión optimizada del Android (Oreo o Pie) adaptada para teléfonos inteligentes con 1 GB de RAM o menos. Con una menor cantidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento”

Lo que logra es un rendimiento más óptimo del dispositivo. La versión, que fue lanzada hace un año y se renovó recientemente, ya está disponible en 120 países y funciona en 200 dispositivos. En Colombia, por ejemplo, los celulares Alcatel 1, Moto E5 Play, Alcatel 1X y Nokia 1 usan Android Oreo Go.

“Una parte fundamental de la experiencia de la edición Go es el conjunto rediseñado de aplicaciones de Google, que están específicamente hechas para satisfacer las necesidades de quienes son propietarios de un smartphone por primera vez. Estas apps incluyen características únicas, como la descarga gratuita en YouTube Go, que no se encuentran en la aplicación clásica”, señala Sagar Kamdar, director de gestión de producto de Android.