¿Cuál es la mejor app para escuchar música?

Es el tercer año consecutivo en el que crece en ingresos (el aumento en 2017 fue del 8.1 %), después de que pasara por 15 años seguidos en caída, señala el reporte. Todo es gracias al streaming: con su aporte se lograron sumar 17.3 mil millones de dólares, no obstante, “los ingresos para 2017 siguen siendo solo el 68,4 % del máximo del mercado en 1999”, señala el informe.

Spotify

Ventajas

-Algunos artistas mundiales deciden estrenar primero allí sus álbumes o canciones antes de que estén disponibles en otras plataformas.

-Como es la app con más usuarios es más fácil encontrar amigos que la usen para conocer su actividad.

-Se encuentran podcast de medios de comunicación.

-Pueden hacerse listas para insertarlas en otros sitios web

Desventajas

-Las letras de las canciones no están disponibles. Esta app cuenta, sin embargo, con una herramienta llamada Behind the lyrics, que cuenta “el detrás de escena, la inspiración detrás de la letra y un montón de datos curiosos”. La función solo está disponible en inglés y en canciones y playlists seleccionadas.

-No ofrece un catálogo de videos.

Apple Music

Ventajas

-Tiene convenios con artistas para que su música llegue primero a este servicio.

-Ofrece listas de reproducción que hacen los músicos, por ejemplo, por estos días hay una del rapero R Kelly.

-Incluye las letras de las canciones.

-Tiene un catálogo de videos.

-Recibe órdenes de Siri en el celular, el usuario puede decir: tocar música de (nombre del artista).

-Tiene Beats 1, una estación de radio 24/7 que presenta listas de reproducción durante todo el día y con DJ en vivo. Shakira presentó en exclusiva su álbum El Dorado allí.

Desventajas:

-No se conecta con apps como Instagram para compartir en las historias lo que se está escuchando.

-No tiene opciones de configuración de la calidad de audio.

Deezer

Ventajas

-Le muestra al usuario las letras de las canciones y este las puede seguir mientras el tema se reproduce en la aplicación.

-Flow: una herramienta desarrollada por Deezer que, usando inteligencia artificial aprende de los gustos musicales del usuario para que este, solo activando esta opción escuche sus canciones favoritas sin necesidad de buscarlas.

-Permite configurar el audio.

-Ofrece podcasts en español.

Desventajas

-No tiene videos musicales.

YouTube Music

Ventajas

-Al ser el rey del contenido en video en internet, les permite a sus usuarios ver clips en la misma app en la que escuchan música.

-Tiene un buscador que permite encontrar canciones incluso silbando el coro.

-Recomienda videos con base en artistas que el usuario haya escuchado continuamente.

Desventajas

-No ofrece una calidad de sonido tan alta como Spotify o Deezer.

-No tiene podcasts.