Facebook le muestra anuncios según su situación sentimental

Si está casado, soltero o en una relación y lo indicó en Facebook, le dio a la plataforma un dato valiosísimo con el que decidirán qué tipo de publicidad mostrarle en el servicio. Lo mismo pasa si les dijo el cargo que tiene, su educación y la empresa en la que trabaja.

Como parte de su estrategia de dejarle más claro a sus usuarios cómo se usan sus datos, Facebook está describiendo mejor qué información utiliza y la forma en la que la recopila.

Si usted es usuario de la aplicación, seguro ha recibido un mensaje en los últimos días en el que lo invitan a revisar la las opciones que ahora puede configurar, entre ellas: los anuncios basados en datos de socios, el reconocimiento facial y la política de datos y la de cookies.

Lea aquí: ¿Cómo saber qué datos le ha entregado a Facebook?

“Las personas podrán revisar sus opciones de privacidad y no verán información sobre características que ellos ya decidieron no usar. Por ejemplo, si usted ya ha deshabilitado el reconocimiento facial o los avisos publicitarios basado en la información de nuestros socios, nosotros no le preguntaremos nuevamente para habilitarlos”, explicó Facebook en su página de noticias.

Así es que si decide cambiar algunas opciones de la configuración, este será el resultado:

Si cambia la configuración del reconocimiento facial

Según Facebook, el reconocimiento facial es usado para identificar a sus usuarios en fotos o videos. Lo que hace el sistema es comparar el registro que encuentre en la app con la foto de perfil u otras fotografías o videos en los que esté el usuario.

Con esa información cotejada, detectan, por ejemplo, si alguien sube material en el que aparezca el verdadero propietario de los datos (fotos o videos). Por lo tanto, si una persona crea un perfil falso con fotografías que no le pertenecen, Facebook le avisará al dueño real de ellas.

Si cambia los anuncios basados en datos de socios

Otra de las opciones de la que podrán estar al tanto los usuarios es la de preferencias de anuncios basados en los datos de socios. El dueño de cada cuenta podrá controlar cómo influye su información en la publicidad que ve en la plataforma.

Ingresando en esa opción, por medio de la configuración, encontrarán sus preferencias y estarán habilitados para editarlas. Antes de tomar cualquier decisión, Facebook les explica a las personas cómo es el funcionamiento de esta opción para que así puedan decidir qué anuncios ver.

Por ejemplo, en esa sección se puede escoger si los anunciantes y desarolladores de aplicaciones que utilice el usuario del servicio, o las páginas web que visite, y hasta las compras que realice fuera de Internet, pueden convertirse en datos para mostrar publicidad.

Si la persona decide no permitirle a Facebook usar los datos de esos socios, seguirá viendo los anuncios, pero, según informan, serán menos relevantes. Y si lo permite, sí serán más relevantes; por ejemplo, si visitan un sitio web de viajes, seguro encontrarán publicidad de ese tema en la aplicación. O si se compran unos zapatos, y la tienda se lo informa a Facebook, observarán este tipo de publicidad también.

Finalmente, según informó el gigante tecnológico, en los próximos meses compartirán más sobre actualizaciones sobre la privacidad, incluyendo una con la herramienta Borrar Historia.