¿Dinosaurios en Colombia? Aunque no lo crea

Por definición un dinosaurio es un organismo adaptado a la vida terrestre y aunque algunos se podían meter al agua no estaban completamente adaptados al agua como los peces.

Hoy en día se conoce gran cantidad de datos sobre los dinosaurios, pero siguen existiendo muchos otros que están en el misterio como detalles sobre su color, lo sonidos que emitían, así como del kamasutra del jurásico, del que no hay ni el más mínimo detalle.

Otro espacio interesante es Villa de leyva, un poblado que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero hace 110 millones de años era un mar cálido donde habían reptiles acuáticos, otra vez, que no eran dinosaurios. Compartían su misma época.

Allí convivieron animales como monos, manatíes, perezosos y murciélagos, así como otros que hoy en día no tienen equivalente como el gliptodonte, muy parecido a un armadillo del tamaño de un auto pequeño; o el huilatherium, que es parecido a un hipopótamo, esos últimos desaparecieron para siempre.

Y aquí hay que recordar que estos no son dinosaurios, que son estrictamente de la tierra, sino otro tipo de reptiles.

No obstante, con un fémur y algunas vértebras logró demostrarse que en Colombia sí los hubo; concretamente, Saurópodos, gigantes con pelvis de reptil parientes de los Titanosaurios de Argentina.

Antes de este descubrimiento existía un mito que aseguraba que nuestro país no había sido habitado por estos personajes, porque aunque se tiene registro de huellas, dientes y hay rastros, ha sido difícil describirlos como una especie con todas las de la ley.

No obstante, en aquella época y por mucho tiempo, el hallazgo pasó desapercibido porque los investigadores creyeron que eran huellas de aves.

Donde hoy está Belén Rincón alguna vez caminaron los goufoteridos, parientes lejanos de los mamuts y los elefantes.

Aquí se han encontrado molares de mastodonte y muchos más yacimientos de la era del hielo, pero no se han reportado dinosaurios, aclara Páramo. “No se puede encontrar lo que no se está buscando”, dice con tristeza Buitrago al referirse a la formación de paleontólogos y a la investigación local en este campo del conocimiento.

Páramo agrega que “lo poco que se había hecho lo trabajaron los extranjeros. Venían, sacaban los fósiles, se los llevaban, los estudiaban, los publicaban y en Colombia no sabíamos nada de ellos. Del Cretácico, que es nuestro gran potencial, no se había trabajado nada por parte de los colombianos. Yo soy la primera que me metí con este tema”.

Gracias a los esfuerzos de investigadores como Páramo, ahora se sabe que en Colombia sí hubo dinosaurios., y otros seres que también cuentan una historia