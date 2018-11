¿Otra estrella con obras de civilizaciones extraterrestres?

El año pasado y a comienzos de este hubo revuelo por el caso de una estrella que aumentaba y disminuía de brillo, sugiriendo algunos que se debía a una gigantesca estructura construida por habitantes de esa zona de la galaxia. Se le llamó la estrella Tabby (atigrada) porque parecía que esa construcción tuviera forma de rayas.

Pues bien, astrónomos encontraron otra similar. Exhibe algunas características parecidas. Es la VVV-WIT-07, detectada con el telescopio Vista en el desierto de Atacama,Chile.

Roberto Saito, de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil, y colegas presentaron inicialmente el hallazgo en arXiv.org y ahora fue reportado en Science

News.

“No sabemos qué es este objeto”, dijo Saito. Fue encontrado mientras buscaban supernovas, enormes estrellas que explotan. Pero esta súbitamente reduce el brillo, algo que se había observado ya entre 2010 y 2018, sin que exista un patrón.

Y mientras la Tabby disminuye brillo hasta 22 %, esta hasta el 80 %.

Para Tabetha Boyajian, de Louisiana State University en Baton Rouge, quien nombró la Tabby, “si este fenómeno es el mismo de lo que sucede en la estrella Tabby, no podemos invocar una explicación elaborada de lo que está sucediendo. Si se comienzan a ver estrellas similares por todas partes, sería entonces algo común que sucede en la naturaleza. Es interesante”.

Los astrónomos no saben bien qué tipo de estrella es VVV-WIT-07 is. Se encuentra en el plano de la galaxia, por lo que una gran cantidad de polvo la oscurece. Si es una estrella variable joven, entonces ese debilitamiento sería natural, si no...

También hay otra estrella, J1407, que periódicamente reduce el brillo hasta 95 %. Fue descubierta en 2012 por Eric Mamajek de University of Rochester en New York y sus colegas. Se cree que la orbita un planeta gigante o una enana marrón con un enorme sistema de anillos, más grande que el de Saturno, 200 veces al menos, según Mamajek.

Aunque los científicos no creen que se trate de civilizaciones que construyan estructuras para aprovechar la energía solar, tampoco tienen una explicación muy precisa, aunque podría ser polvo que cubre las estrellas no saben de dónde podría provenir.