Murió el científico y museógrafo Jorge Wagensberg

El científico y museógrafo Jorge Wagensberg, director artístico del proyecto del Museo Hermitage en Barcelona, murió en su domicilio a los 69 años de edad.

Sus compañeros en el proyecto del Hermitage Barcelona han expresado su “profundo dolor” por la pérdida de este catedrático en Física, que hizo de la divulgación científica su pasión.

Nacido en la ciudad española de Barcelona (noreste) en diciembre de 1948, Jorge Wagensberg Lubinski estudió Física y se doctoró en esta especialidad científica en la Universidad de Barcelona.

Comprometido con la divulgación científica, en 1991 aceptó la dirección del Museo de la Ciencia de Barcelona, que sería el embrión de uno de los centros más innovadores del mundo, el actual Cosmocaixa.

El proyecto del Hermitage Barcelona, impulsado por Ujo Pallarés y Valery Yaroslavskiy, le ofreció en 2013 la dirección del futuro museo.

Desde entonces, Wagensberg colaboró intensamente en definir y proyectar cómo tenía que ser la sede del Hermitage en Barcelona y trabajó para elaborar una propuesta museográfica encaminada a fusionar arte y ciencia, como una gran ágora que fuera un punto de encuentro para el estímulo del conocimiento.

Las personas que durante los últimos años trabajaron con él le han definido como “una persona sabia y generosa” y “una figura capital”.

“Ha sido un gran divulgador científico sin renunciar nunca al rigor de los contenidos. Es un maestro de divulgadores”, dijo del intelectual el actual director del Cosmocaixa, Lluis Noguera, a la vez que resaltó “sus aforismos y sus metáforas”, incluidos en todos sus proyectos museísticos.

“Wagensberg introdujo la emoción como uno de los instrumentos para explicar ciencia”, dijo Noguera, que como ejemplo de ello recordó que el “bosque inundado” o “la sala de la materia” del Cosmocaixa son, “podríamos decir que un museo de autor, donde hay presencia y gestos cotidianos con muchas metáforas y poesías que eran propias de Jorge”.

Como científico, Wagensberg también fue presidente de ECSITE (European Collaborative for Science & Technology) entre 1993 y 1995 y, desde 2010, era miembro fundador de EMA (European Museum Academy).

En su afán para divulgar la ciencia, era colaborador habitual de los medios de comunicación y escribía regularmente en la revista Mètode y en los diarios El País y El Periódico.

Wagensberg es autor de múltiples ensayos periodísticos, de una veintena de libros y un centenar de trabajos de investigación sobre termodinámica, matemáticas, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, museología científica y filosofía de la ciencia.

En abril de 2014 publicó un trabajo en la revista sobre cognición y evolución Biological Theory, del Konrad Lorenz Institute de Austria, sobre la esencia del método científico: “On the Existence and Uniqueness of the Scientific Method”.

En 1983 fundó la colección de libros Metatemas (libros para pensar la ciencia) de la editorial Tusquets, de la que era editor desde entonces.

Entre los galardones y distinciones recibidos durante su trayectoria destacan los Premios “VI Reserva” Raimat de la Cultura (1995), el de Periodismo Juan Mari Arzak por el artículo “Aproximación a una copa de vino tinto” (2003), el Nacional de Cataluña al Pensamiento y la Cultura Científica (2005), la Creu de Sant Jordi (2007), y el Catalunya Fundació Privada (2007).

Autor de un centenar de artículos científicos y una veintena de libros, en los últimos años había conseguido el éxito con libros como Yo, lo superfluo y el error (2009), Las raíces triviales de lo fundamental (2010), Más árboles que ramas: 1116 aforismos para navegar por la realidad (2012), Altamira, un mar de historias (2013).

Otras obras suyas son El pensador intruso (2014), Algunos años después (2015), El Derecho de los animales (2015), Solo tenemos un planeta (2017), escrito con Joan Martínez Alier, y Teoría de la creatividad, eclosión, gloria y miseria de las ideas (2017).

Su último libro, publicado este mismo año, ha sido Solo se puede tener fe en la duda (2018).