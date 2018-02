Desarrollan óvulos humanos en laboratorio

En un avance hacia el tratamiento de la infertilidad, científicos lograron desarrollar óvulos en laboratorio.

Cuando apenas se formaban fueron retirados del tejido del ovario y crecieron en laboratorio al punto de que quedaron listos para ser fertilizados.

El logro ayudará a salvaguardar la fertilidad de mujeres con tratamiento de cáncer.

Hasta hoy, a las pacientes de cáncer se les puede extraer una parte del ovario antes del tratamiento, pero el reimplante conlleva el riesgo de reintroducir el cáncer.

La investigación aportó además detalles sobre el desarrollo de los óvulos en distintas fases, lo que también serviría para otros casos de infertilidad y de medicina regenerativa.

Los científicos desarrollaron sustancias en las cuales los óvulos podrían crecer, medios de cultivo para soportar cada etapa del desarrollo celular. Los hallazgos se basaron en tejido donado por una mujer que tuvo una cirugía de rutina.

En estudios previos, investigadores desarrollaron óvulos de ratón para producir crías y habían madurado óvulos humanos desde una etapa tardía de desarrollo. Esta es la primera vez que se logra en un estado tan temprano hasta la plena madurez.

El estudio fue una colaboración del Royal Infirmary Edinburgh, The Center for Human Reproduction en Nueva York y el Royal Hospital for Sick Children en Edimburgo.

El logro fue publicado en un artículo en Molecular Human Reproduction.