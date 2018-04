Dos pilotos dicen que vieron ovnis

Dos pilotos al tiempo vieron el mismo objeto volador no identificado y hasta ahora no hay explicación a lo sucedido.

El brillante ovni fue avistado el 24 de febrero a las 3:30 dela tarde, hora del lugar, sobre el desierto de Sonora, cerca a la ciudad de Phoenix.

Las transmisiones de radio entre los pilotos y los controladores del tráfico aéreo revelan a los pilotos preguntando si había algo en el aire.

“¿Había algo sobre nosotros que nos pasó hace 30 segundos?”, pregunta uno de los pilotos que dirigía un avión Learjet hacia California.

“Negativo”, contestó el controlador en el centro de tráfico aéreo de Albuquerque en Nuevo México.

“Ok”, respondió el piloto. “Algo hubo”.

El objeto volaba alto, al menos a varios miles de pies sobre el jet, que iba a altura de crucero a 37.000 pies (11.000 metros).

Unos minutos después el controlador advirtió a otro piloto que volaba cerca del anterior, un Airbus de American Airlines que viajaba en la misma dirección, mantenerse alerta.

El confundido piloto acogió la advertencia y a los pocos minutos vieron el mismo objeto misterioso volando sobre el avión.

“Yeah, algo pasó sobre notros”, reportó el piloto del Airbus. “No pude ver qué era pero tenía una gran reflexión y estaba varios miles de pies sobre nosotros, yendo en dirección opuesta”.

Varias semanas después, as autoridades se preguntan qué fue lo que vieron los dos pilotos.

No se trataba de un globo de Google no de un medidor del tiempo o un dispositivo militar, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación, pues no hubo información de la presencia de un instrumento de seguridad.

La revelación, presentada por el Phoenix New Times, llega pocos meses después de que el Pentágono revelara que desde 2007 se tenía un programa de detección de ovnis. The New York Times mostró con fotos en ese momento uno de los casos más intrigantes, el de dos pilotos que se encontraron un objeto resplandeciente.

El Centro Nacional de Reportes de Ovnis, una base de datos online, revela que en lo corrido de este año ha habido 650 avistamientos, aunque muchos de los reportes se han hecho de manera anónima sin mucha información adicional del suceso.