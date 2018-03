Stephen Hawking sabe qué pasó antes del Big Bang

El universo comenzó en la Gran Explosión o Big Bang, pero ¿qué había antes?

Parece sencillo, pero no lo es y la ciencia no ha atinado a responder con claridad.

Ahora el físico Stephen Hawking presentó su respuesta: no hubo nada. No hay forma de saberlo y por eso es un tema que se puede obviar.

Su respuesta se basa en la teoría conocida como propuesta de la no frontera. “La condición de frontera del universo es que... no tiene frontera”, dijo Hawking en una entrevista con Neil deGrasse Tyson.

Para entenderlo, se puede haber un ejercicio: toe el control remoto del universo, dele retroceder, que se contraiga hasta un solo punto, todo en el tamaño de un átomo.

Esa ‘bola’ subatómica de todo es conocida como una singularidad. Dentro de este extremadamente pequeño y denso punto de calor y energía, las leyes de la Física y el tiempo como lo conocemos dejan de funcionar. Es decir, el tiempo como lo conocemos no existe antes de que el universo comenzara a expandirse. En vez de eso, la flecha del tiempo se encoge infinitamente a medida que el universo se hace más y más pequeño sin alcanzar nunca un punto de inicio.

Antes del Big Bang el tiempo estaba doblado. Era cercano a nada pero no se convirtió en nada, dijo el célebre físico. Así era, desde el punto de vista humano.

En una conferencia sobre la propuesta de no frontera, Hawking escribió: “Eventos antes del Big Bang no están definidos, porque no hay modo de medir qué les sucedió. Desde que esos eventos no tiene consecuencias observacionales, uno puede sacarlos de la teoría y afirmar que el tiempo comenzó con el Big Bang”.